Ki viszi haza a lottófőnyereményt? Az ötöslottó igen jól fizet a szerencsés játékosnak.

Az összeg 6 milliárd 166 millió forint. A lottónyertes számára ez a pénz 1352 évnyi átlagfizetést jelent idehaza. Az emberek mindig szerették megkörnyékezni Fortunát, a szerencse istennőjét. Éppen 60 éve – februárban – Izsákon rendezték meg az ötöslottó sorsolását. Megnéztük, mit is írt annak idején erről a Petőfi Népe.

Lottósorsolás Izsákon

Nagy érdeklődés előzte meg Izsákon a lottó ötödik heti nyerőszámainak sorsolását. A községben — az öregeket és a gyerekeket is beleszámítva — mindenkire jutott egy eladott szelvény. A sorsolás napján, tegnap kilenc órára zsúfolásig megtöltötték az Ifjúsági Ház nagytermét, ahová ezer ember fér be. A sorsolás előtt egy órával, kilenc órakor kezdődött a helyi földműves szövetkezet műsoros divatbemutatója, amelyen a Ruhaipari Tervező Vállalat manökenjei mutatták be a tavaszi újdonságokat és a földművesszövetkezet áruházában vásárolható téli és tavaszi ruhákat.

Pontosan tíz órakor megkezdődött a sorsolás. Előzetes sorsolás után Csonka Lajos, Turcán István, Gellért Ferenc, Szegedi Ambrus és Nagy Istvánné húzták ki a következő számokat: 25, 35, 38, 49, 73. Ez után kisorsolták, hogy a február 23-án, Budapesten tartandó tárgyjutalom-sorsoláson melyik hét szelvényei vesznek részt. A választás a harmadik hétre esett.

A lottósorsolás kettős ünnep volt Izsákon, mert a földműves szövetkezet hagyományos egyhetes „árukameválja” is most nyílt meg. A művelődési ház nagytermében kétnapos ruházati és iparcikk-kiállítást rendeztek ennek keretében. A nap programja este a vendéglőben műsorral egybekötött vacsorával ért véget.” – írta annó hasábjain a Petőfi Népe.

Azt nem tudjuk, hogy ki és mikor vitte el az ötöslottó nyereményét az országban, de az biztos, hogy jól érezték magukat az izsákiak a rendezvényen.