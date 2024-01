Mint a képviselő kitért rá, a dollárbaloldal most is megszorításokkal venné el a pénzt a családoktól. „2010 óta rendszeresen támadják a családi adórendszert, az otthonteremtési támogatásokat és egyszer sem szavazták meg, hogy pénzt adjunk ezekre a támogatásokra. Azt sem támogatták, hogy elinduljon a CSOK Plusz, amely minden eddiginél nagyobb támogatást nyújt az otthonteremtéshez. A dollárbaloldal nem támogatta a Falusi CSOK-ot sem, amellyel a vidéken kis településeken élő családokat segítjük. A baloldal ugyanott folytatná ahol abbahagyta. Gyurcsányék kormányzásuk alatt eltörölték a családi adókedvezményt, az otthonteremtési támogatásokat, a kedvezményes hiteleket és a külföldi megrendelőiknek megfelelve kockázatos devizahitelekbe kényszerítették a családokat. Ezzel több mint egymillió család otthonát sodorták veszélybe. Ma Magyarországon biztonságos az otthonteremtés. A kormány vissza nem térítendő támogatásokkal, biztonságos olcsó hitelekkel, már több százezer magyar családot segített új otthona megvásárlásában, felújításában vagy bővítésében. A magyar családok továbbra is számíthatnak ránk” − fogalmazott Zsigó Róbert.