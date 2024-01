A széchenyivárosi alkalmakon az édesanyák gyermekeikkel együtt vehetnek részt. Az első részben gitárkísérettel énekelnek és mondókáznak.

Az éneklés erősíti a gyermekek anyanyelvi és zenei fejlődését, a mondókázás pedig a gyermekek édesanyjukkal való kapcsolatának az elmélyítésében nyújt segítséget − magyarázta Fülöpné Papp Eszter, a baba-mama kör egyik szervezője, aki a magánéletben négy gyermeket nevel.

Mint mondta, saját tapasztalatából tudja, hogy a hasonló élethelyzetben lévő anyukáknak szükségük van egy közösségre, ahol megbeszélhetik egymással az éppen aktuális örömeiket, vagy gondjaikat, valamint támogatni is tudják egymást. − Tíz éven keresztül jártam én is baba-mama körbe a református játszóházba annak idején, amit én ott kaptam, szeretném továbbadni az anyukáknak − tette hozzá.

Eszter egyébként bölcsődei gondozó képesítéssel is rendelkezik, így ezt a tudását is kamatoztatni tudja az alkalmakon. A baba-mama kör másik szervezője Kohi-Pál Eszter református lelkész és coach, háromgyermekes édesanya. Ő gitárjátékával segíti a dalok tanulását az alkalmakon.

A második részben következik a beszélgetés, melyen az igei üzenet mellett aktuális, az anyukákat érintő gyermeknevelési, valamint párkapcsolati kérdéseket is megvitatnak. A találkozás végén az anyukákat és a gyerekeket rendszerint finom uzsonnával is megvendégelik.

A baba-mama kör bár keresztyén alapokból merítkezik, de nyitott mindenki számára − hangsúlyozta Eszter. Hozzátette, hogy a református felekezethez való tartozás nem kritérium, szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Természetesen az alkalmakon alkalmazkodnak a babák életritmusához is, így például a kicsik anyatejjel való táplálására is van lehetőség. Az épületben pedig babakocsi tároló is található, így minden feltétel adott, csak csatlakozni kell.