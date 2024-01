Somogyi József szabadszállási önkormányzati képviselő, Harmónia Integrált Szociális Intézmény solti telephelyének fejlesztő pedagógusa: A solti Tornádó Sportegyesület atlétái sikeres évet zártak 2023-ban a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség által megrendezett regionális és országos versenyeken. Szeretnénk ezt a sorozatot folytatni 2024-ben is, edzőként nagy álmom egy nemzetközi versenyen való részvétel, valamint az, hogy az SO világjátékokon solti atléta is versenyezhessen. A Szabadszállási Városi Sportegyesület tagjaként 2024-ben az atlétikai szakosztály létrehozásán fogok dolgozni, hogy minél többen mozoghassanak és sportolhassanak versenyszerűen. Önkormányzati képviselőként stabil költségvetést szeretnék Szabadszállás város részére, amelyben a működési kiadásokon túl jut forrás a fejlesztésekre is, az önkormányzati utak felújításának folytatására, energetikai korszerűsítésre, a szakrendelő felújítására, valamint egy digitális röntgengép beszerzésére, ami nagy könnyebbséget jelentene a város lakói számára. Mentálhigiénés egészségfejlesztőként 2023 novemberében egészségfejlesztési kérdőívvel kerestem meg Szabadszállás város lakosságát, amelynek célja 2024-ben a város egészségfejlesztési tervének elkészítése, ami az egészséget veszélyeztető kockázati tényezők csökkentésére tesz javaslatokat.

Faragó Ferenc kerekegyházi magángyűjtő: Sajnos a közösségeket tönkretette a Covid időszak. Utána jött a háború és az energiaválság, melyek hatására folytatódott a közösségi helyiségek bezárása. Ennek hatását szerencsére nem tapasztaltam, mivel nálam a közösségi élet inkább felfele ívelt. Iskolás és középiskolás, nyugdíjas, egyházi, környéken kiránduló csoportok, látogatják meg gyűjteményemet. Két éve én is kapcsolódtam a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozathoz. Megnyitottam a gyűjteményem kapuit a nagyközönség előtt, aminek hatalmas sikere volt. Ezt még szeretném fejleszteni, hogy több szakmát és hagyományos tevékenységet be tudjunk mutatni a kézművesekkel. Már idáig volt kovács, fafaragás, morzsolás és darálás. Ezeket a bemutatókat még bővíteném gyapjú kártolással, nemezeléssel, fonással és szövéssel. Nagy élmény, mikor a gyerekek új dolgokról hallhatnak és régi használati eszközöket kipróbálhatnak. Ami a legnagyobb öröm a számomra, amikor az idős embereknek a tárgyak láttán előjönnek a régi emlékek és könny szökött a szemükbe. Már nagyon várom a nyugdíjas éveket. Többet tudok majd foglalkozni a gyűjteménnyel. Azokból a tárgyakból, amiből több található, elcserélem olyan darabokra, amik még hiányoznak a kiállításom anyagából. Egyre több kiállító helyiséget szeretnék megnyitni a látogatók előtt.

Fotó: Ulrich Tamás

Czucor Teca szalkszentnártoni önkormányzati képviselő, népi táncos, presbiter: Nagyon sok területen ügyködtem eddig a közszférában, amelyek, ahogy kezdek idősödni, eléggé fárasztóvá váltak. A papírfonó szakkört muszáj volt abbahagynom, nem bírta a kezem. Három ciklusban álltam helyt képviselőként, ami az időm nagy részét lefoglalta, ezért úgy döntöttem, nem jelöltetem magam a következő ciklusra. Huszonhét éve vagyok a helyi polgárőrség tagja 25 éve az egyesület gazdasági vezetője. A riasztások, felkérések, szervezés, papírmunka mind-mind engem terhelnek. Szeretnék újra egyszerű polgárőr lenni, aki esténként beül az autóba és megy pár kört a faluban. Alapvetően elégedett ember vagyok, viszont próbálok ezután nyugalmasabb életet élni. Majdnem minden területről úgy vonulok vissza, hogy találtam magam helyett egy olyan embert, aki ugyanolyan szívvel-lélekkel végzi a feladatokat, mint én. A szalkszentmártoni református egyház aktív tagja, kántora és presbitere vagyok. Az őszi tisztújító közgyűlés alkalmával a gyülekezet főgondnokává választott. Igyekszem majd Istennek tetsző munkássággal szolgálni. Hobbim a néptánc, ameddig bírom erővel, rugalmas Ízületekkel, és ameddig a koreográfusunknak és az egyesületnek szüksége van a hangomra meg a lábaimra, addig kitartok. Summa summárom: meg kell válnom a múltamtól, hogy jövőm lehessen.

Könnyű Attila kunszentmiklósi motoros: Gyermekkorom óta vonzódom a kismotorokhoz. Műszaki emberként nem jelent gondot a járművek felújítása. De nem csak szerelgetem, újítgatom, hanem használom is ötven köbcentis motorjaimat. Nyolc esztendővel ezelőtt határoztam el, hogy a kisebb túrák után egy nagyobba is belevágok. Első igazi erőpróba 2015-ben volt, mikor is a Németországi Kürbitzibe gurultam el 1963-as gyártású Simson SR2-esemmel. A sikeren felbuzdulva határoztam el, hogy minden esztendőben visszatérek, mivel hatalmas élményt jelentett számomra az út és a motoros márkatárssakkal való találkozás. A tavalyi évben a Simson SR fesztiválon négy fős magyar csapattal képviseltettük magunkat. Időközben jártam Csehországban és Olaszországban is. A leghosszabb utam 2700 kilométer volt. Terveim szerint idén sem lesz ez másképpen, bár lehet, hogy kivételesen ezúttal nem „lábon” viszem el járművemet. Annyi azonban bizonyos, hogy nem hagyom ki a találkozót, hiszen rendkívül kedves embereket ismertem meg, akik mindig szívesen látnak. Régen dédelgetett álmom, hogy Simsonommal eljussak az Északi tengerig. Az észtországi Tallinig oda-vissza 4 ezer kilométert kell majd megtennem, de ez még egyelőre várat magára. Mindenkit arra biztatok, hogy találja meg azt az elfoglaltságot, ami örömet okoz neki, amiben kiteljesedhet, ahogy én a motorozásban.

Pető Mátyás szakács, a szabadszállási Zöld Ász Étterem és Fogadó konyhafőnöke: Azt gondolom szakmai szemmel, hogy egy jó éven vagyunk túl. Sikerült egy számomra tökéletesen megfelelő munkahelyen elhelyezkednem. Rengeteg rendezvényt bonyolítottunk le, versenyeken jelentünk meg. A Magyarország Étele versenyről elhoztuk a harmadik helyet. Mégsem mondhatjuk könnyűnek, megpróbáltatásokkal teli év volt ez is. Az idei év sem lesz másképp, részemről legalábbis biztosan nem. Több barátommal pár héten belül kezdődik a mestervizsga felkészülésünk, mellette pedig készülünk a Magyarország Étele 2024 versenyre is. Azt gondolom, hogy odafigyeléssel, sok munkával és kellő alázattal minden sikerülni fog. Az újévi fogadalmakban személy szerint nem igazán hiszek, az a véleményem, hogy ezek általában nem válnak be. Ehelyett inkább célokat szoktam kitűzni, amit több-kevesebb sikerrel meg is valósítok. Az idei évben, a szakmai terveim mellett, lakásom felújításának befejezése is prioritást élvez. Kívánom minden kedves olvasónak, hogy szeretetben és sikerekben gazdag éve legyen. Váljanak álmaik valóra, ehhez viszont sok kitartásra lesz szükség, ha éppen valami nem sikerül soha ne adják fel, mindig csak előre tekintsenek.

Vörös Sándor Dunavecse polgármestere: A 2023-as év kezdése nem volt egyszerű, számos kihívásnak kellett megfelelni, ami végül sikerült. Reményeim szerint a 2024-es évben komolyabb akadályok nélkül dolgozhatunk annak érdekében, hogy Dunavecse ismét egy lépést előre léphessen. Több jelentős fejlesztés előkészületeit tettük meg, melyek az év első felében megvalósulhatnak. Ezek között szerepel számos útépítés, valamint önkormányzati épület felújítása is. Ugyanakkor fontos feladat további források felkutatása, hiszen sok fejlesztési ötlet, feladat fogalmazódik meg ilyenkor év elején. Tovább dolgozunk a helyi építési szabályzaton, hogy mind a település iparterületei, mind lakóterületei tovább fejlődhessenek. Összességében egy lendületes, fejlődést ösztönző, jó hangulatú évre számítok, ami lehetőséget ad mindenki számára elképzeléseik megvalósítására, megragadva minden olyan lehetőséget, ami szükséges ahhoz, hogy fejlődő, élhető településünk legyen. Magánemberként pedig azt várom, azt kívánom mindenkinek, hogy családjával, barátaival, a településen élőkkel éljenek vidám, kiegyensúlyozott mindennapokat, tiszteletben, megértésben, minden gondtól mentesen.