A felhívások és figyelmeztetések ellenére még mindig rengeteg kutya és macska kerül bajba az év utolsó és az új év első napjaiban. Már december 30-án elkezdték a durrogtatást, így azóta folyamatosan csörög a telefon a kecskeméti menhelyen – tájékoztatott Bíró Andrea, a Menhely az Állatokért Alapítvány elnöke, Kecskemét Megyei Jogú Város Ebrendészeti Telepének a vezetője.

Mint mondta, a városban a lakosság is megmozdult, munkájukat állatvédő civil személyek is segítik. Nekik köszönhetően több kutya is hazakerült a gazdájához, de az állatszerető önkéntesek hozzájuk is vittek be kutyákat. A közösségi médiában is sokan keresnek elveszett kutyákat, ezek a bejegyzések is segítik a munkájukat.

Egy-egy kutya gazdájának keresése során sokszor ütköznek nehézségekbe. A csippel ellátott kutyák gazdáit könnyebben tudják megtalálni, de itt a pontatlan adatok nehezítik a munkájukat. A csippel nem rendelkező ebek esetében csak hirdetésekkel tudják keresni az elveszett állatok gazdáit.

A napokban összesen 17 állat került a kecskeméti menhelyre, azonban valószínűleg ennél jóval több állat került bajba, hiszen nem minden állatról érkezik bejelentés. A menhelyre bevitt ebek nagy részét már haza is juttatták.

– Mindennap hívnak minket, hogy keresik elveszett állataikat – mondta Bíró Andrea.– Nekik is elmondjuk, ha hozzánk bekerül egy állat, csipolvasással kezdjük, és megpróbáljuk értesíteni a gazdát. Nem tudjuk elégszer hangsúlyozni, hogy nézzék az oldalunkat is, mert a honlapunkra minden hozzánk beérkezettállatról 24 órán belül felkerülnek a fényképek és az adatok – zárta gondolatait a menhely vezetője.

Elveszett, kóbor állatok bejelentését a 06-20/577-5617-es számon vagy az [email protected] címen lehet megtenni. Kutyák örökbefogadásával kapcsolatban a 06-70/198-2727-es számon lehet érdeklődni.