– Miután bemutattam nekik Érsekcsanádot, folytattuk az EU Duna Stratégiájában kiírásra kerülő pályázatok lehetőségeinek megbeszélését, melyhez több országból érkező településeknek kell együttműködni. Meghívást kaptunk a halfőző rendezvényükre Kiskőszegre (Batinára). Mi is meghívtuk őket egy igazi érsekcsanádi halpörköltre, és sült halra. A néptáncosaink horvátországi fellépését is sikerült megbeszélni – részletezte Felső Róbert.

A pályázati lehetőségekkel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy úgy gondolják, hogy Érsekcsanád a lakosság számához képest egy szegény település mivel az iparűzési adójuk 60 millió forint körüli összeg, miközben a hasonló nagyságú településeken ugyanez a szám 120-150 millió forint körül mozog.

– Úgy gondoljuk, hogy – miközben fejlesztjük az ipari területünket, de földjeink nincsenek – azért, hogy valami kiugrási lehetőségünk legyen, új célokat és fejlesztési területeket kell megfogalmazunk. Ezektől reméljük, hogy nőhet majd az adóbevételünk is. Ilyen lehetőség nálunk a turizmus. Nagy üdülőövezettel rendelkezünk, közel 300 üdülővel. Öröm, hogy most úgy látjuk, a Veránka-szigeti hotel üzemeltetése jó kezekbe került.

A cégnek határozott elképzelései vannak arról, hogy mit szeretnének itt megvalósítani és ezen dolgoznak is.

Ahhoz, hogy igazán jól működjön az elképzelésünk kellenek az idegenforgalmi vállalkozások is. Van több szálláshely is Érsekcsanádon, több panzió, illetve magánszálláshely. Itt a Rév Csárda is mint vendéglátó hely és reméljük, hogy a Duna parti étterem, ami az elmúlt két évben az energiaárak miatt bezárt, hamarosan újra kinyit. Szeretnénk ugyanis Érsekcsanádra turistákat és vendégeket csalogatni – sorolta a polgármester.

Ahhoz, hogy jöjjenek a turisták, fejleszteni kell a különböző attrakciókat, kínálatot. Ezért fontos, hogy azokat az értékeket amelyek a Duna partján vannak, azokat ismerjük el mi is, és a vármegye is. Felső Róbert kiemelte: jó, hogy a Veránka-sziget már tavaly bekerült a Bács-Kiskun Vármegyei Értéktárba, a Szivattyútelep és környezete pedig idén.

Az önkormányzat is szeretné bővíteni a lehetséges kínálatot, így nagyon örömmel fogadták, hogy a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat a Vajas-csatornát csónakázhatóvá szeretné tenni. Erre többtelepüléses pályázatot írtak ki, az érintett önkormányzatok Foktőtől Érsekcsanádig vesznek részt a projektben.

Felső Róbert hangsúlyozta: a Kajak-Kenu Szövetség írja a pályázatot. Az Érsekcsanádi Önkormányzat rendelkezik ingatlannal a Vajas parton, ahol csónakgarázst, főzésre alkalmas közösségi helyet szeretnének kialakítani.

– Akik ide majd eljönnek csónakázni, reméljük, hogy több napot is eltöltenek, ezzel szerintünk fellendíthetjük a szálláshelyek és az éttermek forgalmát is

– mondta.

Határon átnyúló pályázatot is adott be az érsekcsanádi önkormányzat, egy palicsi turisztikai klaszterrel. A pályázat célja, hogy a Duna töltésen túrázó kerékpárosoknak pihenőhelyeket, szervizpontokat, információs pontokat alakítsanak ki. Ettől a projekttől is azt remélik, hogy többen megállnak a településen, megszállnak egy vagy több éjszakára.

Mindeközben az Európai Unió Duna projektjében is részt szeretnének venni, amelyben több ország részvételét várják.

– Ezen is elkezdtünk dolgozni, így jöttek képbe a horvátországi magyarok. Igazából Horvátországban egyetlen Duna parti település van, Kiskőszeg (Batina), az ottani vezetővel felvettük a kapcsolatot, kiderült, hogy ő a Horvátországi Magyarok Demokratikus közösségének egyik vezetője. A pályázatíróval még egyeztetés folyik arról, hogy mi a szerencsésebb, ha az önkormányzatok pályáznak, vagy a turisztikai, esetleg kulturális intézmények. Németországban van az Érsekcsanád hajó a Dunán, az osztrák testvértelepülésünk, Naarn szintén a Duna mellett fekszik, van szerb, horvát és erdélyi kapcsolatunk is. Romániából is bekapcsolódhatnak olyan települések a projektbe, amelyek nincsenek a Duna partján. Dolgozunk még azon, hogy állna össze egy olyan projekt amelyben legalább hat országból vesz részt pályázó. A projekt a Duna partot és a turisztikát szolgálná ki – fogalmazott Felső Róbert polgármester.

Hozzátette, hogy Hercegszántó település is részt vehetne a projektben, erről Varga Gábor polgármesterrel is tárgyaltak már.

Az adatok szerint a migránsok érkezése előtti időszakban, a környéken a legtöbb vendégéjszaka Hercegszántón volt – Baját leszámítva – a Karapancsai kastélyban. Amennyiben összeáll a projekt, Érsekcsanád lenne a konzorcium vezetője.

– A projekt célja az lehet, hogy a természetvédelmi területeket és a turizmust, a kultúrát hogy tudjuk összehangolni. Nekünk régi célunk volt, hogy a rendezvényeink egy részét vigyük le a Duna partra. Már volt is erre példa, de szeretnénk, ha több ilyen alkalom lenne. A cél az, hogy a turistákat megállítsuk és bemutassuk a csodálatos Duna partunkat, ami védett Natura 2000 terület. Ez a terv tetszik a németeknek, osztrákoknak, horvátoknak is. Ha a hercegszántóiak felkérik a szerb partnereiket, akik szintén turizmusban gondolkodnak és mi az erdélyi partnereinket is bevonjuk akik remélem szintén nyitottak, akkor január végére összeállhat egy megfelelő anyag és ezzel talán sikeresen pályázhatunk – zárta gondolatait Felső Róbert polgármester.