Harta évszázados húsfeldolgozó hagyománya, az itt készült kolbász, szalámi és valamennyi sertéshez köthető étek hírneve is kellett ahhoz, hogy a kolbásztöltő fesztiválra már eddig is nagyon sok csapat jelentkezett. A hagyományosan a művelődési házban és a környezetében felállított sátrakban 13 órától zajló fesztiválra ezernél is több látogatót várnak a szervezők. Az egész délutánt felölő program középpontjába ezúttal is a kolbásztöltés, és -sütés, a pálinka és a sváb hagyományok kerülnek.

A már szokásosnak mondható forgatókönyv szerint a legjobbakat többféle kategóriákban választja majd ki a szakavatott zsűri.

A képen a tavalyi és várhatóan az idei zsűri, munka közben

Fotó: Zsiga Ferenc / archív-felvétel

Amint azt portálunknak Dollenstein László polgármester elmondta: a bállal záruló esemény számos meglepetést tartogat a kikapcsolódni vágyóknak. A több fős csapatok jelentkezése már a múlt év decemberében megkezdődött, de még van néhány hely az újabb jelentkezőknek. A kóstolásra kínált töltelékáruk mellett a kézműves sajtok éppúgy ott lesznek, mint a házi sütemények.

A színvonalas fesztiválon persze mindenkire gondolnak, a kolbászok mellett egyéb finomabbnál finomabb ételeket is kóstolhatnak majd a vendégek. A legjobb pálinkák idén is kiválasztásra kerülnek, de ezúttal is az egy évig hivatalosan használható cím, a Harta kolbásza 2024 lesz a legrangosabb elismerés a mezőnyben. A szervezők a gasztronómiai élmény mellett szórakoztató műsorokkal, ismert művészekkel és sok érdekességgel várják a vendégeket.