Az önkormányzat által szervezett, január 20-án tartandó versenyre négy-öt fős kolbásztöltő csapatok jelentkezését várják. Húst, zsiradékot, beleket biztosítanak a nevező csapatoknak, de ezúttal is csak kézi darálót lehet használni a feldolgozás során. Jelentkezni Fröhlich-Marte Lianál lehet a 30/588-2217-es telefonszámon. A kolbásztöltés mellett most is lesz pálinkaverseny, amelyre egy-egy 0,5 literes mintával lehet nevezni.

Fotó: Tapodi Kálmán