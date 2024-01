A kiváló egészségnek és szellemi frissességnek örvendő Ilona néni szerettei körében fogadta az alpolgármestert. Engert Jakabné köszöntőjében megemlítette, hogy épp 90 éve, 1934-ben volt az első babakocsis felvonulás Kecskeméten − melynek hagyományát pár éve élesztették újjá −, és az ez alkalomból tartandó felvonulásra meghívják a város 90 éves polgárait, köztük Ilona nénit is, illetve azokat, akik annak idején részt vettek rajta gyermekként.

Ilona néni tősgyökeres kecskeméti, itt dolgozott és alapított családot. A Budapesti Rádiótechnikai Gyár (BRG) kecskeméti üzemében volt minőségellenőr, onnan ment nyugdíjba 1989-ben, és elmondta, hogy előtte több helyen is dolgozott, például hosszú időt töltött egy szolgáltató vállalatnál is. Egy lánya született, aki minden nap látogatja és segíti őt a bevásárlásban, és a háztartás vezetésében. Unokája és két dédunokája is rendszeresen látogatja. Testvére egy évvel idősebb nála, ő más településen lakik. Ilona néni nagyon sokat utazott férjével, bejárták Magyarországot, és számos külföldi országba eljutottak. Sajnos férje 11 éve ment el.