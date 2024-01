A világrekorder magyar bűvész, Lui Lajosmizsén egy előszilveszteri műsorban vágta le félig bal keze középső ujját. A produkciót ennek ellenére végigcsinálta, majd a vármegyei kórház ügyeletes orvosa varrta vissza az erősen sérült ujjat.

A bűvész a történtek dacára már a másnapi fellépéseit sem mondta le. Az „üzemi balesetről” újabb részleteket tudtunk meg magától a bűvésztől, akit telefonon értünk utol. A laikus azt gondolná, hogy ezek a bűvésztrükkök teljesen biztonságosak, és minden veszélyforrás csupán látszólagos. Ebből az esetből megtudhattuk: egy bűvészkellék kés is lehet borzasztóan éles.

Lajosmizsén, a Varga tanyán tartottak előszilveszteri műsort az óév utolsó szombatján, ahol a bűvész a helyszínen szembesült azzal, hogy a megszokott, közösséggel szembeni felállás helyett, még a háta mögötti asztalnál is ülnek. Később kiderült, hogy ott csak a szervezők foglaltak helyet, ennek ellenére ez a szokatlan helyzet zavarta bűvészt a munkájában. Ez is közrejátszhatott a balesetben, amelyet egy olyan trükk közben elkövetett hiba nyomán szenvedett el, amelyet nagy gyakorlattal, már vagy negyedszázada rutinból végez.

– Akár már becsukott szemmel is meg tudom csinálni – mondta róla Lui. Ugyanakkor a bűvészet egy szemből élvezhető műfaj, a trükkök úgy vannak felépítve, hogy a szemben elhelyezkedő közönség lássa éppen azt, amit kell, és mást ne, így itt improvizálnia kellett. Megtudtuk: ez a bizonyos trükk abból áll, hogy kihív egy önkéntes nézőt, akinek a zakóját elkéri, majd azt kifeszítik elé, az elé tesznek egy újságpapírt, és a zakó mögül egy 40 cm hosszú konyhakéssel – látszólag a zakót is átszúrva – átdöfi az újság papírt, majd egy-két határozott metszéssel tovább kaszabolja. A trükk csattanója az, hogy végül felmutatják az átszúrt papírt és az előzetes ígéretének megfelelően, de meglepetésre a teljesen sértetlen zakót.

Ez most is így történt, azonban normál körülmények között az ujja is sértetlen maradt volna. – Már a szúrásnál éreztem valami furcsa érzést, de az adrenalin miatt ez annyira nem érdekelt; azt gondoltam, hogy a papírban valahogy elakadt a kés, majd a lefele vágó mozdulattal szó szerint fél ujjamat lefiléztem – nyilatkozta hírportálunknak telefonon Lui, akinek kérdésünkre adott válaszából az is kiderült, hogy az ujja végül nem vált le teljesen, hanem egy kis rész tartotta, amelyet az újságpapírral egybefogva szorított a markába, igyekezve, hogy a közönség lehetőleg ne vegyen észre ebből semmit. Később megtudta, hogy ez sikerült, a többség semmit tapasztalt a véres eseményből.

– Ez egy szerencsés pillanat volt, mert akkor én már láttam, mi történt, éreztem a fájdalmat is, de az újságpapír megvédte a néző zakóját, és úgy-ahogy el tudtam vele szorítani a vérzést – mondta a bűvész, aki a történtek dacára a még hátralévő, 4-5 perces mutatványt még félkézzel végigcsinálta, pedig abban is szükség lett volna a másik kézére.

– Utána az öltözőben az asszisztensem rosszul lett, amikor meglátta, hogy ömlik a kezemből a vér – sorolta Lui.

A bűvészt az előadás után Kecskemétre, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház sürgőségi osztályára szállították, ahol az ügyeletes sebész ambuláns műtéttel varrta vissza a sérült ujjat. Lui a műtét után még elment Budapestre, mert a másnapi szilveszteri két fellépéshez ekkor volt lehetőség a terembe bepakolni. Ám akkora kötéssel, amit a kórházban kapott, és a közösségi médiás fotón is látható, nem állhatott közönség elé, ezért egy különleges trükköt alkalmazott.

– A kötést át kellett alakítanom kisebbre, mert feltűnő lett volna másnap, úgyhogy 31-én készíthettem egy műujjat, meg körmöt festettem rá, és így a 31-ei fellépést sikeresen meg tudtuk csinálni – magyarázta.

Lui szerencsére jobbkezes, a balesetet pedig a bal kéz középső ujja bánta, de a bűvészetben mindkét kéz összes ujjának jut szerep, így lényeges, hogy milyenek a felépülés kilátásai. Ezzel kapcsolatban az illuzionista bizakodó, azt reméli, hogy a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház kecskeméti sürgősségi osztályán kapott gyors és szakszerű ellátás nyomán teljesen rendbe jön az ujja.