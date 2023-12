Az idei évben bebizonyították, hogy a Vadaskert nem csapatban, hanem inkább családban dolgozik, ugyanis decemberben az egyik munkatársuk kisfiának gyógyulása érdekében szerveztek jótékonysági napot, ezzel is hangsúlyozva, hogy senkit nem hagynak magára a közösségükből.

A család nem csak a munkatársi közösség szintjén jelent kulcsfontosságú szerepet a Vadaskert arculatában, de a látogatóikra is így tekintenek. Számukra az évben több családi napot is szerveztek, de az éjszakai állatkerti látogatások is hatalmas sikert arattak.

A Kecskeméti Vadaskert titka talán abban rejlik, hogy nem csak ésszel, de szívvel is gondolkodnak és terveznek, amit a jövőben is folytatni szeretnének. A 2024-es évadra is készülnek meglepetésekkel, új állatokkal, további fejlesztésekkel és természetesen színes programokkal.

Részletesebb beszámoló Tokovics Tamástól az alábbi felvételen:

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.