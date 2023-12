Az értékes inkubátor nagyon magas felszereltségű, jelenleg ma Magyarországon a legnagyobb top inkubátora, beszerzése 7,5 millió forintba került.

Dr. Bábel Balázs, kalocsa-kecskeméti érsek az átadáson úgy fogalmazott, helyben próbálnak segíteni, hiszen a bajai kórháznak nagyon sokat köszönhetnek. − Most az élet ünnepére készülünk, mert Jézus születése az élet ünneplése, emberré lett és megszületett. Isten az élet ura és az élet őrzője − mondta.

Dr. Tóth Gábor főigazgató hangsúlyozta, olyan tulajdonságokkal rendelkezik ez az inkubátor, amivel a jelenlegi inkubátorok nem rendelkeznek. Nagyon magas felszereltségű. Vannak olyan funkciói, amelyek évente egyszer vagy kétszer kellenek, de ezek akkor a babának az életét mentik meg. − Ezért nagyon boldogok vagyunk, hogy ilyen nekünk is van, hiszen a kolléganőknek, kollégáknak megvan a tudásuk, hogy használják ezt a gépet és értelmezni is tudják a rajta futó értékeket, ez alapján állítják be a terápiát − fogalmazott a főigazgató.

Az átadáson dr. Szegény Krisztina, osztályvezető főorvos is örömét fejezte ki, hogy az osztály ilyen inkubátort kapott, röviden ismertette a jelenlévőkkel a berendezés funkcióit. Elhangzott, hogy a készüléknek kettős funkciója van: élesztő asztalként és hagyományos inkubátorként is funkcionál. A babának biztosítani tudják a megfelelő hőmérsékletet, páratartalmat a matrac fűthető. Röntgentálca helyezhető a baba alá, tehát a röntgenfelvétel készítéséhez a babát nem kell kiemelni az inkubátorból.

Elhangzott, hogy évente mintegy 650 szülés történik a kórházban, ennek körülbelül 9 százaléka koraszülés.

Az eseményen részt vett Kámánné dr. Bari Bernadett, a Bácskai Körtevirág Nagycsaládos Csoport képviseletében, aki röviden bemutatta a szervezetet. Mint arról korábban beszámoltunk, az országos egyesület már több éve működik, és Baján idén ősszel alakult meg a nagycsaládos helyi szervezet. Kámánné dr. Bari Bernadett a szervezet elnöke hangsúlyozta, hogy fontosnak tartják megmutatni, számukra milyen fontos érték a gyermek, és hogy milyen nagy dolog, ha a gyermeket egy szerető családban, szerető közösségben tudják nevelni. A háromgyerekes édesanya hálával beszélt arról, hogy mindhárom gyermekét a bajai kórházban hozta világra, köszönetet mondott mindenkinek a segítségért.

− Önök előtt, akik az egész életüket arra szentelik, hogy gyerekeket gyógyítsanak, nem kell mondanom, hogy milyen fontos érték egy gyermek élete. A gyermeki életnek az egész világban egyedülálló értéke van, ők az élet legnagyobb ajándéka és csodája. Ők jelentik nemzetünk számára a jövőt is − fogalmazott Kámánné dr. Bari Bernadett.