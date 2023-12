A madárbarát karácsonyfával az iskola egykori igazgatója, Meizl Ferenc előtt is tisztelegtek. A közelmúltban elhunyt pedagógus ugyanis a helyi madárbarát klub vezetőjeként szívügyének tekintette a madárvédelmet.

Madárbarát Iskola címet is viseli az iskola

A Platán-iskola a Madárbarát Iskola címmel is büszkélkedhet, a madarak gondozására is nagy hangsúlyt fektetnek. Több évtizedes munkásságuknak köszönhetően az iskola melletti park ma már madárbarát élőhely, ahol számtalan etető, itató és odú várja a madarakat. Ebben a tevékenységben állandó segítője volt az iskolának Meizl Ferenc korábbi igazgató, akinek irányításával készítettek a gyerekek az odúkat és etetőket, illetve rovarhoteleket is.