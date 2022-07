Szunyi Anikó és Cirmi együtt fogadtak az iskola előtti teraszon. Megtudtam, hogy a cica önként költözött be az iskolába. A cirmosnak kezdetben nem mindenki örült, de ma már hozzátartozik az iskola életéhez.

– Természetesen a macskagondozás mellett még nagyon sok olyan feladatot vállal az iskola, melyek hozzájárultak a cím elnyeréséhez – hangsúlyozta Szunyi Anikótól. Elmondta, Cirmi mellett egy másikat cicát is örökbe fogadtak, amelynek az eltartását finanszírozzák a Cicamentőknél. De rendszeresen gyűjtenek macskaeledelt is a Cicamentőknek. Jó kapcsolatot ápolnak a biatorbágyi kutyaiskolával és a kecskeméti Argos Állatvédelmi Egyesülettel is, melyek képviselői a felelős állattartással kapcsolatban tartanak foglalkozásokat a gyerekeknek. A helyi kutyamenhely és a Fido Bácsi Közhasznú Alapítvány számára is szerveznek gyűjtéseket. Rendszeres vendége még az iskolának a Magyar Környezetgazdálkodási és Vidékfejlesztési Társaság elnöke, Kis Balázs is, aki ragadozómadár-bemutatót szokott tartani a gyerekeknek.

Mivel a Platán-iskola a Madárbarát Iskola címmel is büszkélkedhet, a madarak gondozására is nagy hangsúlyt fektetnek. Több évtizedes munkásságuknak köszönhetően az iskola melletti park ma már madárbarát élőhely, ahol számtalan etető, itató és odú várja a madarakat. Ebben a tevékenységben állandó segítője az iskolának Meizl Ferenc korábbi igazgató, akinek irányításával készítettek a gyerekek az odukat és etetőket, illetve rovarhoteleket is. Emellett lelkes látogatói a Mezőgazdasági Szakközép Iskola tangazdaságának és a környékbeli vadasparkoknak is.

– Azért fontosak számunkra ezek a címek, mert köteleznek bennünket arra, hogy tovább haladjunk a megkezdett úton és ne csak egyszeri kezdeményezések legyenek. Ugyanakkor a jóleső elismerés erőt is ad ehhez a munkához

– fogalmazott Szunyi Anikó, akitől azt is megtudtuk, hogy a felelős állattartás jegyében további kiskedvenceket – nyuszit, tengerimalacot vagy hörcsögöt – is szeretnének tartani az iskolában.