A vásár főszervezője, Kiss-Bényi Emese, a ház igazgatója elmondta: Dusnokon 2019 óta szervezik meg a karácsonyi vásárt, amelyen a helyiek mellett a vidékről érkező kézművesek, termelők is kiállíthatják portékájukat. Az ünnepre készülődés jegyében advent négy hétvégéjén Adventi Hangolódóval várják a piactérre a családokat, ahol az ünnepélyes gyertyagyújtás után teázhatnak, forralt borozhatnak, beszélgethetnek az emberek. Nagy népszerűségnek örvend az adventi ablakvadászat is, amelyen napon mintegy százan vesznek részt. A vadászat lényege, hogy a művelődési ház közösségi oldalán december 1-jétől 24-ig minden nap megjelenik egy vers, amit az adott feldíszített ablak tulajdonosa ír. A vers sorai között van elrejtve, hogy azon a napon az egyébiránt nagy kiterjedésű községben hol található az a különleges ablak, amelyet jutalom fejében meg kell találni.

Vasárnap 29 árus kínálta termékeit a művelődési házban kihelyezett asztalokon, illetve az épület előtt, többek között mézek, füstölt áruk, sütemények, kiegészítők, ékszerek és karácsonyi dekorációs tárgyak várták a látogatókat. A rendezvény sikerét az is jelzi, hogy voltak olyan árusok, akiknek délre már minden portékájuk elfogyott. Idén nem csak az ünnepi asztalra való finomságok és az ajándékok beszerzése miatt volt érdemes kilátogatni a vásárra, ugyanis a Kincskereső Egyesületnek köszönhetően bárki, bármilyen produkciójával színpadra léphetett és bemutatkozhatott a művelődési házban, ahol az alkalomból jótékonysági teaházat is nyitottak. December 20-án, szerdán 18 órakor maguk a Kincskeresők is bemutatkoznak, egy különleges diafilm-színház keretében a János vitézt mutatják be.