Hatvanhét feldíszített erőgép jelent meg a focipálya mellett csütörtök este Páhiban. A helyi rendezők karácsonyváró traktoros ünnepet szerveztek első alkalommal. Mindegyik jármű úgy nézett ki, mint egy feldíszített karácsonyfa, igaz, a szaloncukrok hiányoztak róluk. Ez azonban nem vont le semmit sem abból a látványból, amely fogadta a falu szélére kilátogató érdeklődőket. Az időjárás kellemes volt, egy sátorban is várták az embereket, ahol forralt borral, forró teával, pogácsával, zsíros kenyérrel kínáltak mindenkit.

A szervezők csapat vezetője Oroszi Zsombor és bátyja, Oroszi István volt. Ők a korábbi polgármester, Oroszi István fiai, akik maguk is a család agrárgazdaságában dolgoznak. Pontosabban még tanulnak. Zsombor 12-es technikus a jánoshalmi agrárközépiskolában, míg a testvére a gödöllői agráregyetemen tanul.

Hogy miért is szerveztek egy ilyen találkozót? Soltvadkerten láttak tavaly ilyen rendezvényt, ahová 40–50 kilométerről is elmentek a traktorosok egy baráti találkozóra. Páhiban is arra számítottak, hogy egy hasonló megszervezhető. Eredetileg 50 vendégre számítottak, végül hatvanhét feldíszített erőgéppel érkeztek az ismerősök és a barátok. A helyi polgárőrök biztosították a helyszínt, illetve az országutat, amely Izsákot és Kiskőröst köti össze. Erről gördültek be a négykerekű feldíszített erőgépek.

Oroszi Zsombor egyik barátja, Bozóki Barnabás például Jánoshalmáról érkezett egy traktorral, ő is a helyi mezőgazdasági szakközépiskola diákja. Hatvanöt kilométerről hozott egy feldíszített John Deere erőgépet. Édesapja adta oda a traktort. A díszítésnél egy dologra kellett odafigyelnie, hogy a díszítés megfelelő legyen. Mint mondta, a szakiskolából egyébként hat barátja követte. Otthon növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozik a családja.

Oroszi Zsombor kérdésünkre elmondta, hogy tavaly óta forgatják a fejükben az ötletet. A családjuk négy traktorral jött a bemutatóra. A traktoros fiesztára Kiskőrösről, Izsákról, Kecelről, Soltszentimréről, Páhiról, Városföldről, Akasztóról és más településekről is érkeztek. A rendezvényen traktordíszítési szépségversenyt tartottak. Más szempontok alapján is döntöttek a zsűri tagjai. Külön volt keleti, nyugati gépkategória, a legmesszebbről jött traktor és a legfiatalabb traktoros is kapott ajándékot. Különböző szerszámkészleteket kaptak a győztesek, amelyeket jól tudnak a gazdaságaikban hasznosítani.

Az egyik szép traktorral Soltvadkertről Kókai Nándor érkezett. A Steyr gépén a világítás mellett ki volt téve egy rénszarvas is, amelyet Rudinak nevezett. A traktorok tettek egy nagy kört a faluban, hogy bemutatkozzanak a helyi családoknak, majd visszagurultak a sportpálya mellé. Itt ugyanis eredményhirdetés keretében kaptak ajándékokat néhányan. A legszebb traktor a keleti kategóriában Böröczi Benőé, nyugati kategóriában Binszki Imréé lett. A női kategóriában Vágóné Edina kapott díjat.