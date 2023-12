Köszöntőbeszédet mondott Lévai Jánosné tanácsnok, aki megkülönböztetett tisztelettel köszöntötte Szalayné Mónus Ildikót, a Vásárhelyi Pál Általános Iskola intézményvetetőjét és Wamzer Gabriella tanárnőt, akik lelkiismeretes munkájukkal sok-sok éve ünnepi hangulatot varázsolnak Kecskemét egyik legmeghatározóbb épületébe. A tanácsnok Szemereyné Pataki Klaudia polgármester nevében is köszöntötte az egybegyűlt szülőket, és a daloló fellépőket. Hozzátette, hogy a Téli Csodaország és Kecskeméti Advent fesztiválon is főszerepet játszanak a gyermekek, akik ingyen korcsolyázhatnak, sőt a városháza belső Meseudvarába is bekukkanthatnak.

