Ahogy arról mi is beszámoltunk már korábban, a Kecskeméti TE sajtótájékoztatón jelentette be, hogy jövő májusban teljesen megújul a pályatest és a gyepszőnyeg a Széktói Stadionban. A fejlesztésekről dr. Filus Andor, a klub ügyvezetője bővebben is beszélt.

A következő napokban az előrejelzések szerint marad az extrém időjárás hazánk területén. A nagy mennyiségű csapadék, várható fagy és a romló látási viszonyok miatt fokozott óvatosságot és körültekintést kérnek a rendőrök a közlekedőktől.

Segítsünk Leventének! – e mottó jegyében összefogásra buzdít minden kedves látogatót a Kecskeméti Vadaskert. Egyik dolgozójuk kétéves gyermeke súlyos leukémiában szenved. A kis hőst szeretnék megsegíteni azzal, hogy a december 10-ei vasárnapi bevételt a családnak ajánlják fel.

Kiderült, melyik csokimikulás a magyarok kedvence. Évről évre töretlen a mikuláscsokoládék iránti lelkesedés idehaza, olyannyira, hogy ebből a termékből évente csaknem nyolcmillió darabot értékesítenek a hazai piacon – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara friss körképéből, amelyről a Világgazdaság számolt be.

December elsején elkezdődött a Téli Csodaország és Kecskeméti Advent elnevezésű téli fesztivál Kecskemét szívében, a főterén.

Több mint három évtizeden át szolgált Kiskunhalason, a felsővárosi Jézus Szíve Templomban, 55 év papi szolgálat után innen 2017-ben vonult nyugállományba Csernák Pál. A volt halasi plébános halálhírét szombat délelőtt tudatta közösségi oldalán Seffer Attila, a kiskunhalasi alsóvárosi Szent Péter és Pál Római Katolikus Plébánia plébánosa. Csernák Pál 86 esztendős korában hunyt el a Váci Egyházmegye Római Katolikus Országos Papi Otthonában.

Helvécián a Napvirág Óvoda szombaton adventi jótékonysági sütemény- és kézművesvásárt rendezett a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A befolyt összeg saját alapítványukat gyarapítja.

Megtartotta szalagavató ünnepségét a tiszakécskei Móricz Zsigmond Gimnázium. Ezúttal is a városi sportcsarnokban tűzték fel a végzős diákoknak a szalagot.

Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője lehetőséget teremtett a kistelepülések polgármestereinek arra, hogy a tanácskozásra vendégként érkezett Dukai Miklós államtitkárnak közvetlenül feltegyék az aktuális kérdéseiket.

Az OTP Bank Liga 15. fordulójának nyitómérkőzésén a Kecskemét az MTK-t fogadta a Széktói Stadionban. A szoros találkozón az MTK szerezte meg a pontokat.

Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere volt a Gong rádió Mai téma című műsorának vendége. A polgármester a kecskeméti Kisfáiban épülő jelentős beruházásról, a kialakítás alatt álló hulladékválogatóról beszélt, melynek bejárásáról mi is beszámoltunk. Szólt még a családoknak szánt ajándékutalványról és a Semmelweis film vetítéséről, amire a kecskeméti édesanyákat látja vendégül a városvezetés.

A magyar labdarúgó-válogatott a házigazda németekkel, valamint a skótokkal és a svájciakkal került azonos csoportba a jövő évi, németországi Európa-bajnokság Hamburgban rendezett szombati sorsolásán.

Tűz keletkezett egy lakóházban Szabadszálláson, a Damjanich János utcában. A nyolcvan négyzetméteres épület több helyisége égett.

Bozóné Soós Marianna, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőr alezredesével, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársával Vízi Zalán szerkesztő-riporter beszélgetett a Hír FM kecskeméti adásában.

Két autó karambolozott az 51-es főút 56-os kilométerénél, Tass térségében.

Pénteken kezdetét vette Kecskeméten a Téli Csodaország és Kecskeméti Advent a város főterén. A fesztiváli forgatag érdekességeiről osztott meg részleteket Barta Dóra, a főszervező Hírös Agóra ügyvezető igazgatója a Gong Rádió Téma műsorában.