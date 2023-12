A fesztivál egyik színes és különösen látványos eleme a Neumann Igloo/HAdome, ahol már a nyitónapon is mesékkel töltötték meg a jégburokra hasonlító kupolát. A kupola különlegességé, hogy amikor leszáll az éj, téli mintákat, animációt vetítenek a külsejére, mintha csak tényleg egy téli csodaországba csöppentünk volna. A jeges külcsín ellenére bent meleg szívvel várják a kicsiket és nagyokat is egyaránt, ugyanis napközben például az Neumann János Egyetem oktatói is tartanak majd előadásokat, illetve szerdától szombatig este hattól pedig elérkezik a mesék ideje.

Mindennap este hattól várják a gyerekeket, ahol Józsa Kata és a Hírös Agóra szervezésében mindennap más-más narrátoroktól különböző történetekkel ismerkedhetnek meg a legkisebbek. Első alkalommal például Kulcsár Marianna drámapedagógus megnyugtató hangján csendült fel A kőszívű ember című mese, majd Ittzés Tamás, a Bohém Ragtime Jazz Band alapítója saját írását, a Bucifej és Gatyaszarláb, és az égszínkék madárijesztő című mesét olvasta fel az érdeklődő közönségnek.

Bár a digitalizáció világában a gyerekeket számos gyors és intenzív impulzus éri, mégis a mai fiatal generáció fejlődésében is kulcsfontosságú szerepet töltenek be a történetek. Erről Józsa Kata, a Hírös Agóra programszervezője is megosztotta véleményét.

– Azt gondolom, a mese a gyerekek számára egy nagyon fontos táplálék, mert a mese útján tanulja meg a gyermek, hogy mi az ember dolga a világban

– fogalmazott a szervező.