A 2004-ben alapított lovagrend minden évben liturgia keretében kér áldást a pálinka napi pálinkákra, ezekről az esemény helyszínéhez közel eső rendi tagok gondoskodnak. Miután ebben az évben Kalocsa volt a helyszín, Lakatos Márton madarasi főzdéjéből érkezett a szilvapálinka, száz darab, ízléses csomagban, az oltár elé helyezve.

A Mészáros István kanonok, prépost celebrálta szentmise végén Barabás Attila nagymester átadta a Magyar Pálinka Lovagrend adományát, a közel 3 millió forintot a Kék Madár Fesztivál, illetve az alapítvány létrehozójának alapítójának, Lakatos György fagottművésznek. Kalocsa díszpolgára megköszönte az adományt és mint elmondta a kalocsai kórház gyermekosztályán ápolt és sérült gyermekek gyógykezelésének támogatását végzik.

Hozzátette: az adományokat gyógyszerekre, eszközök beszerzésére és a beteg gyermekeket ápoló családok támogatására használják fel.

Az egyesület önmaga is aktívan részt vesz a források előteremtésében, így Kalocsán évente megszervezik a Kék Madár Fesztivált, adományok gyűjtésére.

Lakatos György a szavakon túl, egy rövid fagott koncerttel is megköszönte a lovagrend tagjainak nagylelkűséget.

Kalocsán a szombati nap után a vasárnap is a pálinkaszentelés jegyében telt. Ahogy minden évben, idén is megtartották a kalocsai Szent István király templomban a pálinkaszentelő érseki szentmisét. Jóllehet a városban több rendezvény is egy időben zajlott, a templom mégis megtelt és minden eddiginél több pálinka sorakozott az oltár előtt, a megáldásra várva. Mészáros István, a templom igazgatója a szentmise elején köszöntötte a híveket és elmesélte: „Sokan megmosolyogtak, amikor jó pár évvel ezelőtt pálinkaszentelő szentmisére hívtam a híveket, sőt még meg is kínáltuk őket a templomból kifelé menőben. Mi kitartottunk és a tőlünk látott példán felbuzdulva, a főegyházmegyében ma már több helyütt pálinkaszentelőket tartanak – nagyon helyesen.”

A szentmise után minden jelenlévőt Szent Miklós püspök szentképével ajándékoztak meg és pálinkát is kínáltak, idén őszibarack, cseresznye és gyöngyrizling szőlő volt a választék.