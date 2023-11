Iskolabuszok

Hári Ernő az elején leszögezte: még 2022-ben jött az ötlet, hogy új iskolabuszokat, azaz iskolákat kiszolgáló járatokat indítsanak. Ezek ugyanolyan menetrend szerinti járatok, de átszállás nélküli eljutást biztosítanak a gyerekeknek otthonuktól az iskoláig.

Mindezt egy nagyon komoly felmérés előzte meg, hogy melyek azok a városrészek és oktatási intézmények, ahol igény lenne a szülőktől és az iskolákban dolgozóktól a járatok közlekedtetésére.

Az első fecske

2022 szeptemberétől indult el az első járat Kadafalva és a Vásárhelyi Pál Általános iskola között. Hári Ernő hangsúlyozta: köszönet a szülőknek és az iskolában dolgozóknak, mert itt valóban nem csak egy szóbeli igényről volt szó, hanem valós igényről. Azt tapasztalják, hogy minden reggel 15-25 gyermek választja ezt a szolgáltatást. Délután már változó a helyzet, hiszen valakinek 4, akad, akinek ettől több órája van, illetve tanítás után a belvárosba jár edzésre, különórára. A gyerekeknek a fele viszont ugyanezzel a járattal jár haza.

Újabb járatok

Az Izsáki úti felújítás egyik hozadéka, hogy a Katona Gimnázium, II. Rákóczi, Béke téri és Kodály Iskola diákjai is élnek az átszállásmentes járatok lehetőségével. A 350-es járat, mely a Széchenyiváros és Máriavárosi vasútállomás között közlekedett korábban, az útvonal korrigálásával immár kiszolgálja ezen igényeket is.

Katonatelepi diákok

A 23-as vonalán is történt módosítás, hogy Katonatelepről is átszállásmentesen el lehessen jutni a Rákóczi, Béke, Kodály iskola, illetve a Katona gimnáziumhoz. Ugyanígy már a Vacsiközből is közvetlen az eljutás egy reggeli járattal az oktatási intézményekhez. Változó számban, de azért ezek is egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a lakosság, illetve a gyerekek körében.

Még egy plusz: a katonatelepi járatok ráadásul már a hunyadivárosi Corvin Mátyásban tanulóknak is kedveznek, ők is átszállásmentesen eljuthatnak az iskolájukba.

Hári Ernő, a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. ügyvezetője

Fotó: Gong Rádió

Legújabb iskolajárat

A KeKo lépett még egyet előre. A volt Lestár Középiskola helyén működő Mercedes Benz Schule Általános Iskola és Gimnázium részéről is érkezett egy komoly igény a közvetlen buszközlekedésre. Ettől a tanévtől indultak el az új vonalak a Széchenyiváros és a Homokbánya között, illetve a belvárosból és Kadafalvától az iskoláig. Az első kettő még a Vásárhelyi iskolát is érinti.

Az utaslétszám is mutatja, van rá igény, sőt mivel a Bagoly egészségházat is érintik egyes járatok, így ez is kedvez az utasközönségnek.

Kedvező bérletárak

Hári Ernő kitért az árakra is. Idén márciustól egy nagyon komoly díjszabási reformot hajtottak végre a közgyűlés jóváhagyásával. Míg máshol jellemzően tarifa emelésekről lehet beszélni, Kecskeméten inkább csökkentésről. Átlagosan a bérleteknél 10 százalék körüli volt a csökkentés mértéke, a menetjegyeknél pedig gyakorlatilag egy 2022. évre várható inflációs emelést hajtottak végre. 2013 óta ez volt az első tarifaemelés a városban. Összességében a cél az volt, hogy minél többen a közösségi közlekedést használják.

Óriási autóforgalom

Hári Ernő hozzátette: Kecskeméten ma a hivatalos nyilvántartások szerint az utakat naponta 110-120 ezer személyautó használja. A közúti hálózat gyakorlatilag megtelt. Szerencsére egyre többen választják a buszos közlekedést köszönhetően a megreformált díjszabásnak. Mindez az utasok számában is mérhető: Kecskemét helyi közösségi közlekedését egy teljesen átlagos munkanapon több mint 40 ezren használják. Ez a szám 2019-ben még 32 ezer volt. Miért 2019-re kell visszatekinteni? Azért, mert ez volt járvány előtt az az év, mely bázis értéknek tekinthető egy szolgáltatás értékelésekor.

A jegy előadások 3 százalékkal csökkentek, míg a dolgozói bérlet eladások 19 százalékkal, a tanulóbérletek 65 százalékkal növekedtek.

Még egy sokat mondó adat. Országos tekintetben 2023 első félévében a helyi közlekedésben 13 százalékos utasszám növekedés valósult meg, ehhez képest Kecskeméten a növekedés 28 százalék.

A beszélgetés további részében a november 6-ától életbe lépő járatváltozásokról és a KeKo új TikTok-csatornájáról is mesélt Hári Ernő.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.