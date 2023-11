Az alvégi termelői és kézműves piac szervezője, Szőts Mónika, az Úticél Egyesület vezetője a baon.hu-nak elmondta, hogy a november 12-i vasárnapon az árusok közt újdonságként megjelent a kiskőrösi levendulaszörp-, lekvár és ajándéktárgy-készítő, patchworkösök is jöttek, akik eddig még nem voltak.

– A felnőttek, sőt a gyermekek is körbejárnak, kóstolgatnak. Jó látni, hogy élvezik ezeket a helyi natúr ízeket. Aszalt gyümölcsöket, szörpöket, sajtokat, lekvárokat, mézeket kóstolhatnak. Minden alkalommal élőzenével várjuk az érdeklődőket, és szeretnénk ezt a hagyományt megtartani. Nagyon aranyos közösség kezd kialakulni. Örülök, hogy Kecelről, Kiskőrösről is eljönnek az árusok, illetve a környező falvakból is érkeznek, egészen Hercegszántóig is beleértve – mondta hírportálunknak Szőts Mónika.