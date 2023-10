Az átadáson Zsigó Róbert Baja és térsége országgyűlési képviselője köszöntötte a jelenlévőket.

− Dunafalván is jó úton haladunk. Az elmúlt időszakban nagyon sok fejlesztést sikerült együtt megvalósítanunk. Éppen egy hete adtuk át az önkormányzat eddigi legnagyobb beruházását, 101 millió forint támogatásból megújult, megszépült és takarékosabbá vált az iskolának, óvodának, idősek klubjának és könyvtárnak helyet adó épület. Nem sokkal korábban, nyáron adtuk át a felújított községházát. Most pedig átadhatjuk a dunafalvi bekötőút újabb szakaszát, amely 1,3 kilométer hosszan lett jobb, biztonságosabb. Régóta terveztük már polgármester urakkal az út befejezését, ez most sikerült − fogalmazott Zsigó Róbert. Hozzátette, hogy a munkát a közút szakemberei saját maguk végezték el, köszönetet mondott érte. A továbbiakban bejelentette, hogy a Dunafalván és a térségben élők részére nagyszabású és régóta várt közútfejlesztés indulhat el hamarosan. Jövőre elkezdődhet a Mohácsi-híd és a hozzá kapcsolódó utak építése. A képviselő hangsúlyozta, hogy ennek következtében felértékelődik a téréség gazdasági és idegenforgalmi szempontból is.

Több mint 100 millió forintból újították meg a dunafalvi bekötőút egy újabb szakaszát

Fotó: Beküldött fotó

− Régóta várunk erre a fejlesztésre, sokat dolgozunk érte. Ha összefogunk, meg is tudjuk valósítani. Ez annál is örömtelibb hír, hogy mindezt ebben a háborús időkben tudjuk megvalósítani − tette hozzá a honatya. Végül megköszönte mindenkinek a munkáját akinek része volt abban, hogy elkészülhetett a dunafalvi bekötőút újabb szakasza, további sok közös siker reményében zárta gondolatait. A nemzeti színű szalagot dr. Sztana Zoltán, a Magyar Közút Zrt. igazgatója, Arató Béla Dunafalva polgármester, Zsigó Róbert képviselő vágták át.

A Magyar Falu Program keretében végrehajtott, nagy felületű burkolatfelújítást végeztek az 51145-ös számú úton. Összesen 1270 m hosszan előkészítő kátyúzást végeztek, űrszelvénybe lógó ágak levágását, a burkolat előkészítő marását-csiszolását és finiseres géplánccal történő aszfaltozást. Végül pedig árok-padkarendezést, majd ezt követően felfestették az útburkolati jeleket. A beruházás teljes költsége 101,5 millió forint volt.