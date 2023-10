A program különlegességét az adta, hogy nem csak egy egyszerű orgonakoncertet hallhattak a tanulók, hanem a zenei élmény közepette megismerhették a hangszer történetét. A különleges, a szimfonikus zenekari hangzást is utánozni tudó hangszert tőlük néhány méternyire szólaltatta meg Dr. Kosóczki Tamás orgonaművész, aki maga volt a műsorvezetője és előadóművésze is a programnak. A belvárosi templomban ugyanis adott a lehetőség hogy a karzaton található nagy orgonát a templom első részéről is meg lehet szólaltatni, akárcsak egy koncertteremben, így az előadást közelről láthatták, élvezhették a diákok. A darabok közt megismerhették a hangszer működését, sőt egyes neves zeneszerzők életútjának az érdekességébe is betekintést nyerhettek. Az általános iskolák számára koncertek időpontja első időpontja október 25. szerda volt.

Fotó: Rab Rita