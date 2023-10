A cégnél komolyan veszik a környezet védelmét, hat hosszútávú fenntarthatósági vállalásuk között szerepel, hogy mindegyik telephelyüknek legyen biodiverzitás-terve. Ennek célja az élővilág sokféleségének megőrzése. A kunszentmiklósi gyárban úgy gondolták, hogy a környezeti nevelés a legjobb befektetés a környezet védelmében, ami a biológia sokféleség megőrzését is szolgálja. Felvették a kapcsolatot a Kiskunsági Nemzeti Parkkal, itt hívták fel a figyelmüket arra, hogy a keleti sünök élettere folyamatosan szűkül. Erre jó megoldás az úgynevezett süngarázs. Kevés faanyagból, minimális ráfordítással bárki barkácsolhat egy ilyen házikót.

Schneider Electric dolgozói nagy lelkesedéssel készítették el a süngarázsokat

Fotó: Schneider Electric

A cég dolgozói nagy lelkesedéssel építették meg és díszítették ki az odúkat, amelyeket aztán a kunszentmiklósi óvodáknak, iskoláknak ajándékoztak. A kezdeményezéstől azt várják, hogy a gyerekek ezen keresztül is megtanulják: mi emberek vagyunk felelősek azért, hogy az állatok életterét megvédjük, ne hagyjuk beszűkülni, adott esetben a mi feladatunk biztosítani a feltételeket a szaporodásukhoz, életben maradásukhoz.

Fotó: Schneider Electric

A cégnél azt tervezik, hogy a nevelési-oktatási intézmények segítségével kísérik majd figyelemmel, hogy a süngarázsok valóban betöltik-e a nekik szánt szerepet. A süngarázsokat a minap vették birtokba a kunszentmiklósi gyermekek.

Süngarázs

A süngarázs egy 50x40x20 centiméteres, kutyaház szerű búvóhely, mely két részből áll. A kisebbik rész imitálja a természetes üregek bejárati folyosóját, míg a nagyobb tér maga a lakrész. Egy süngarázs kihelyezése legalább akkora feladat és felelősség, mint annak elkészítése. A lakrészt szigorúan száraz levelekkel, fűvel, esetleg mohával finoman béleljük ki, de adjuk meg a lehetőséget, hogy a sün is hordhasson be magának almot. Ezzel is erősítjük a helyhez való kötődését.