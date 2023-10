A kunpeszéri önkormányzat a TOP Plusz Program Plusz stratégiai céljaihoz igazodva projektötletet dolgozott ki a tulajdonában álló közösségi színtér és könyvtár épületének energetikai fejlesztésére. A beruházás szükségességét indokolja, hogy az intézmény energetikailag elavult volt. A fejlesztés elengedhetetlennek bizonyult mind az ott dolgozók, mind a lakosság számára.

A projekt keretében elkészül az épület utólagos homlokzati hőszigetelése, zárófödém (padlás) hőszigetelés, illetve részleges homlokzati nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, hőszivattyú (hőleadó, hőtermelő) továbbá az akadálymentesítés. Az épület korszerűsítése mellett képzési anyag kidolgozása és képzések tartása is lehetővé válik. A projekt keretében szemléletformálási tevékenység is megvalósul. A tervezett fejlesztés teljes egészében önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyságának javítását, ezen belül pedig a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését szolgálja. A projekt várhatóan a jövő év áprilisában fejeződik be.