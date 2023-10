Hozzátette: a kiskunhalasi szervezet eddig is igyekezett a forradalom lángjával civilként foglalkozni, a szerkesztésében elkészült egyik első kiadvány az 1956 Kiskunhalason című 2006-ban megjelent könyv volt, amelyet 2017-ben adta ki.

2009 óta évente járnak a kiskunmajsai ’56-os Múzeumba a Büszke Kiskun Táborral, ahol a gyerekek megismerkedhetnek a forradalom történetével, Pongrátz Gergely és testvére, Pongrátz Ödön a budapesti Corvin-köz 56-os hőseiről is mindig hallhatnak a tábor résztvevői.

2016-ban, a 60 éves évforduló kapcsán is több rendezvényt szerveztek, ezek egyike a Kálvária a sortüzek mentén kegyeleti út volt, ahol Bács-Kiskun vármegyében 12 település (Baja, Dunavecse, Jakabszállás, Kalocsa, Kecel, Kecskemét, Kiskőrös, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Lajosmizse, Szabadszállás, Tiszakécske) sortűz áldozatai előtt hajtottak fejet, és helyezték el az emlékezés virágait.

A hadisírgondozás mellett a régi sírok gondozására is figyelmet fordít az egyesület. A történész már 2006-ban is felhívta a figyelmet arra, hogy elhanyagolt állapotban vannak a sortűz áldozatok sírjai. Az kiskunhalasi új református temetőben utoljára 2022 őszén és idén is az egyesület tagjai tették rendbe az 1956. október 27-én meggyilkolt 61 éves Poloznyik Kálmán nyugdíjas borbély és 19 éves Gyöngyösi Pap Ida erdőgazdasági munkáslány sírhelyét.