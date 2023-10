Hogy miért éppen „Kőleves” lett a fesztivál neve arról Novikovné Cseh Krisztina, a Fonó Klub Jászszentlászló vezetője elmondta, hogy a falukutatókkal együtt próbáltak valami olyan ételt találni, ami jellemzően jászszentlászlói. Hosszas kutakodás után sem leltek ilyenre, de végül egy magyar népmese segített a „keresztelőben”, így született meg a Kőleves Feszt. A résztvevők közül sokan annyira ragaszkodtak a mesebeli katona leveséhez, hogy a bográcsokba bekerült egy-egy nagyobb kődarab.

A rendezvények sora múlt pénteken kezdődött, amikor helyi alkotók műveiből nyílt kiállítás a Fonó Klubnak is otthont adó Tulipán Kávézó és Cukrászdában. A faluban élő Lajkó Gergely néprajzkutató pedig Betyárvilág Jászszentlászlón és környékén címmel tartott előadást a könyvtárban.

A művelődési ház előtt szombaton délelőtt gyülekeztek a szüreti felvonulás résztvevői, akik lóháton, lovas kocsikon, traktorok platóin és több érdekes vontatványon foglaltak helyet. A huszárok vezette menet végigvonult a település utcáin, a megállóhelyeken pedig a Mayossa Banda zenés kíséretével, a helyi gyerekek alkotta TITI tánccsoport adott ízelítőt tudásából.

Eközben a főzőcsapatok is elfoglalták a helyeiket a Petőfi utcában, ami régen is egyik helyszíne volt szüreti felvonulásoknak és a búcsúnak. A régi idők vásárait is felidézték a zsúfolásig megtelt utcában, ahol tizenhét csapat készítette a maga „kőlevesét”. Még egy gulyáságyút is „bevetettek”, amiben 350 adag csülkös babgulyás rotyogott, amit a közreműködők, felvonulók fogyaszthattak el. Mint a szervezők közölték: olyan sokan gyűltek össze, hogy az utolsó kanál ételt is kiosztották.

– A vártnál jóval többen jöttek, ami meglepő egy abszolút civil kezdeményezésnél, amit csak a falubelieknek hirdettünk meg.

A közös cél, a jótékonykodás azonban sokakat megérintett és mindez azt is bizonyítja, hogy igény van az ilyen rendezvényekre – mondta el Novikovné Cseh Krisztina, aki az egyik résztvevőtől egy kötényt kapott ajándékba, amint ez is olvasható: „A szeretet úgy árad, mint a napfény, csöndesen és állandóan - egyedül a maga csodatevő hevétől.”

– A település önkormányzata is felkarolta a kezdeményezést, aminek megszervezéséért hálásak vagyunk. Reméljük, hogy sikerül ebből a rendezvényből hagyományt teremteni! A helyi képviselő-testület úgy határozott, hogy a szervezők által megjelölt nemes célra felajánl 150 ezer forintot – számolt be Valentovics Beáta jegyző, aki a Csodacsapat tagjaként főzőcskézett.