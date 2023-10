A játékos műveltségi vetélkedőre a félegyházi középiskolásokat hívták, akik jöttek is szép számmal, hiszen teljesen megtelt a színházterem játékoskedvű csapatokkal. A mintegy kétórás vetélkedő során sok minden kiderült a világsikerű regényről és főhőseiről, de legfőképpen az, hogy a félegyházi diákok szívét is meghódította a kamasz varázsló története. A kvízest jó alkalom volt arra, hogy a város diáksága egy kellemes estét töltsön együtt, ezáltal is erősítve a félegyházi középiskolások közötti kapcsolatot. A vetélkedő kérdéseit Nagy Gerely állította össze, az est házigazdája Almási Emerencia volt.