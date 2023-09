– Kiemelne egy-két programot?

– Eddig tíz kutyaiskola jelezte részvételét, akik megyeszerte várják a négylábúakat és gazdáikat ezek nagy része bemutatót is fog tartani. Lesz egy Bácsi kutyás kihívás nevű programunk, ahol a hetényegyházi fogathajtó pálya területén elszórva, a kutyaiskolák által adott állomásokon, különböző egyszerű feladatokat kell a kutyáknak és gazdáknak teljesíteni. Nagy hangsúlyt fektettünk arra is, hogy táplálkozás terén is hasznos információkat nyújtsunk a gazdiknak. Mindezeken túl állatorvos, terápiás kutyamasszőr és kutyakozmetikus is jelen lesz, akiktől lehet általánosságban kérdezni. A gyerekek kikapcsolódását ugrálóvárral, arcfestéssel, lufi hajtogatással szeretnénk még élvezetesebbé tenni.

– Mi a helyzet azokkal, akiknek nincs kutyájuk, de imádják őket?

– Nagy szeretettel várjuk a kutya nélküli kutyabarátokat is, akik egy kellemes időtöltésre számíthatnak a szép és kedves négylábúak körében. Sőt láthatnak barátságos kutyaszépségversenyt és kutyás kihívást is.

– Ön ismert kutyás szakember. Saját kutyái is ott lesznek?

– Most mint szervező vagyok a rendezvényen, így a vizsgázott német juhászkutyáim otthon maradnak. A kislányom azonban várhatóan elhozza magával a Yorkshire terrierjét.

