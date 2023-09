– A fejlesztés során 185 nyílászárót cserélünk műanyag háromrétegűre és megtörténik a teljes hőszigetelés. A lapostetőt korszerűsítjük, szigetelés kerül rá, arra egy 50 kilowattos naperőmű, illetve a kialakításra kerülő födémen zöldtetőt hozunk létre. A látványterveken is látszik, hogy egy korszerű épület kialakítása a cél. Visszakerül a térre a zöldudvar. Az első ütemben a B épület földszintje fogja megkapni azt a funkciót, amit a főiskola szánt ennek a földszinti résznek – részletezte a felújítást Paska Mihály kancellár. Hozzátette, hogy az első és második szinten kollégiumi férőhelyeket alakítanak ki, mintegy 62 fő részére. A B épület melletti műhely-sportcsarnok beruházást is megemlítette, amely a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból valósul meg. A két épület összeköttetésbe kerül, és szeretnének együttműködni a műhely-sportcsarnokkal is, mert számos lehetőséget látnak benne. Paska Mihály hangsúlyozta az örömteli tényt, miszerint az Eötvös József Főiskola hallgatói létszáma a tavalyihoz képest megnövekedett, tehát óriási igény van a kollégiumi férőhelyekre.

Zsigó Róbert képviselő lapunknak kiemelte: a lényeg az, hogy a város főiskolája folyamatosan fejlődik. Nőtt azoknak a száma is, akik ide jelentkeztek és felvételt nyertek.

– Azt remélem, hogy az elkövetkezendő években folyamatosan sikeres lesz a főiskola, ez a felújítás is leginkább a hallgatók érdekeit szolgálja.

Amióta az Eötvös József Főiskola visszaköltözött az eredeti helyére, nagyon sok fejlesztést sikerült megvalósítani. Megújult a főépület, a tornaterem is. Most pedig arra volt lehetőség, hogy a B épület energetikai korszerűsítése megtörténjen. Külső burkolatok, nyílászárokcsérek, akadálymentesítés, illetve az első szint teljes rendbe tétele is szerepel a tervekben – fogalmazott Zsigó Róbert.

A kivitelezés az ütemtervnek megfelelően halad, jelenleg a földmunkák zajlanak. A műszaki átadás-átvétel várhatóan jövő tavasszal történik meg, a pályázat 2026. április 30-án zárul.