A szobrot Sánta Gergely szobrász készítette, aki Istensegíts faluban született Bukovinában, a mai Romániában, 1945-ben érkezett a bukovinai székely kitelepítésekkor Csátaljára. Jugoszlávián a mai Szerbián keresztül, 1956-ban elhagyta Magyarországot és Franciaországba került. Párizsban tanult művészetet az Ecole Beaux Arts intézményben. Több kültéri szobra is van Franciaországban, és 2004-ben ajánlotta fel Csátaljának ezt a Kossuth-szobrot.

A gipszváltozata 2004 óta megtalálható volt a csátaljai művelődési házban. A szobor negatívját a művész egyik testvére őrizte, most ajánlották fel az önkormányzat részére, hogy kültéri szobrot készíthetnek belőle. A kültéri Kossuth-szobor műkőből készült, a csátaljai községi parkban immár a második kormányzó szobra is kikerül. Kovács Antal polgármester lapunknak elmondta, hogy amennyiben anyagi lehetőségeik engedik, jövőre a harmadik nagy kormányzó, Hunyadi János szobrát is felállítják, Horthy Miklós és Kossuth szobra mellett.

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára avatja fel hétvégén a Kossuth-szobrot.

Ezen kívül a szokásos falunapi programokra várják az érdeklődőket. Megrendezik a hagyományos pörköltfőző versenyt, érdekessége, hogy idén is Petike Ferenc lesz az elnöke. A napközben különböző kulturális programokra várják az érdeklődőket. Délben zenél a szabadkai Juhász zenekar, a Duna Népzene Néptánc Tanoda gálaműsora 14 órakor kezdődik. A rendezvényen fellép a Csátaljai Székelyek Baráti Körének Istrimfli tánccsoportja, a Csátaljai Székely Népdalkör, a csátaljai Életmód és Klub Nóta- és Népdalköre. A Dupla Kávé 17 órától szórakoztatja a közönséget, 18 órától Szandi énekel a színpadon. A falunapi bálon hajnalig játszik a Retro Feeling zenekar.