– Hány nappalis diákkal indul az év? – kérdeztük a Wattay középiskola intézményvezetőjét, Franczia Lászlót.

– Jelenleg 371 fő a nappalis tanulók száma, 64 százalékuk technikumi tanuló, a többiek a hároméves szakképző iskolai képzésben vesznek részt. Más iskolákban is ez jellemző, hogy a technikumi képzésre sokkal több a jelentkező (érettségi és technikusi oklevél öt év alatt, plusz pontok a felvételinél, ösztöndíj, két részre bontott érettségi-szakmai vizsga, Erasmus+ program, stb.).

– Vannak-e levelezős diákok? Működik-e a felnőttképzés, amely keretében második szakmát lehet térítésmentesen szerezni?

– A felnőttképzési jogviszonyban tanulók száma 113 fő. A foglalkozásokat a felnőttek sajátos helyzete (család, munkahely) alapján, az igényeik szerint szervezzük. Általában hétköznap délutánonként, a „tanulók” munkaidejét követően tartjuk az órákat, de ha a csoport tagjai úgy döntenek, akkor szombatra csoportosítva is meg tudjuk szervezni a felnőttképzést. A felnőttképzés óriási lehetőség mindenki számára, ugyanis két szakmát lehet térítésmentesen megszerezni.

– Melyek a legnépszerűbb szakok az iskolában?

– Kiskőrösön továbbra is a gépészeti ágazat szakmái a legnépszerűbbek, a városban nagyon sok gépészvállalkozás működik. Itt hegesztőre, lakatosra, gépi és CNC forgácsolóra igen nagy szükség van, szakmunkás és középvezető szinten is. Jó tudni, hogy középvezető elsősorban a gépésztechnikus és a gépgyártás-technológiai technikus végzettséggel lehet valaki. Tanítunk számítógépes gyártmány- és gyártástervezést (CAD-CAM), valamint CNC programozást is. Divatos még az informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikusképzés is. Számukra mindenképpen a felsőoktatásban való továbbtanulás a jövő. Néhány éve oktatjuk a szociális ágazathoz tartozó szakmákat is. A szociális ápoló és gondozó szakmában végzettek iránt a környékbeli idős és szociális otthonokban (állami, magán, egyházi fenntartású) nagyon nagy igény van.

– Ha Önhöz bekopogtat egy szülő, akinek a gyereke jövőre akar szakmát tanulni, mit javasolna? Melyek azok a hivatások, amelyeket a környéken keresnek, és jól is lehet keresni?

– A hároméves képzésben a gépi és CNC forgácsoló és az épület- és szerkezetlakatos a legjobb választás. Technikumban a pénzügyi-számviteli ügyintéző, gépgyártás-technológiai technikus és a gépésztechnikus azok a szakmák, ahol a legbiztosabb az elhelyezkedés (még, ha esetleg nem is tanul tovább) lehetősége, és jól megfizetik ezen szakembereket. De szinte minden szakma főnyeremény. Iskolánk teljes képzési kínálatáról a www.kszcwattay.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.

– A diákokat hány pedagógus, szakoktató tanítja? Hiányzik-e valaki a tanári karból? Azaz azonnal tudna-e pedagógus-, oktatói szakembernek munkát adni?

– Jelenleg 40 oktatónk van (az elméleti és a gyakorlati pedagógusokat is oktatónak hívja a szakképzési törvény). A tanévet úgy kezdtük, hogy minden ágazatban, minden tantárgy oktatására van szakemberünk, középiskolai tanárunk.

– Az idén elkészült a sportcsarnok is. Kész a Wattay? Esetleg Ön még szükségét látja további fejlesztéseknek?

– Az utóbbi évek fejlesztései meglátszanak az épületeinken. Belső tereink is újultak, sokan mondják, hogy az iskolába belépve szinte szállodai recepció fogadja a látogatót. Az új sportcsarnok is sokat jelent. A folyamatos korszerűsítés és felújítás elengedhetetlen.

– Milyen a gyerekek lemorzsolódása?

– Egyáltalán nem kiemelkedő.

– Ha egy diák megbecsüli magát, milyen anyagi támogatásba részesülhet?

– A duális képzésben részt vevők a szakképzési munkaszerződésük alapján közel 100 000 forintos munkabért kapnak. De az alapoktatásban minden tanuló 8000 vagy 16 000 forint havi ösztöndíjban részesül, a szakirányú oktatában pedig azoknak a tanulóknak, akik nem vesznek részt duális képzésben, tanulmányi eredménytől függően az ösztöndíj összege 60 000 forintig is felmehet. Az egyszeri pályakezdési támogatás a szakmai vizsga eredményétől függően pedig akár 300 000 forint is lehet – mondta végül Franczia László, a Kiskunhalasi SZC Kiskőrösi Wattay Technikum és Kollégium intézményvezetője.