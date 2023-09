Az esemény keretében kacsaételek főzőversenye is lesz, amelyre augusztus végéig várják a csapatok jelentkezését. A fesztiválon emlékfutó versenyt is rendeznek a közelmúltban elhunyt polgármester, Csontos Máté tiszteletére. A rendezvénye fellép Erdély László és zenekara, a Hangász citerazenekar, Radics Sándor cimbalomművész, a Csinibabák és Vikidál Gyula is. A fesztivál utcabállal zárul, ahol a talpalávalót a Csíkos zenekar húzza.