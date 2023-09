Kormányosné Makai Eszter ünnepnek nevezte a közösségi eseményt, amit azonban beárnyékol a veszteség. Mint fogalmazott, emlékét a nyugdíjas sporteseményeken munkálkodók továbbviszik. A tornászcsapat, amit ő hívott életre, és támogatott évtizedeken át, már felvette a nevét, Túri Éva Tornászcsapatként működik. Az elnökség szeptemberi ülésén született meg a döntés, hogy amikor szövetség jövőre 30 éves évfordulóját ünnepli, akkor Mozdulj! Probojáczné Túri Éva Emlékéremre. Az eseményen nemcsak szép szavakkal emlékeztek az alapítóra, hanem egyik legkedvesebb zenéjével is.

A megnyitót követően a nyugdíjasok Szász Istvánné Ilus szenior örömtánc oktató vezetésével melegítettek be. Mivel minden évben valami újdonságot is igyekeznek becsempészni a szervezők, idén már büfé várta a nyugdíjas sportolókat. Ahogyan az már hagyomány, az eseményen iskolások is közreműködtek a generációk közötti hídépítés jegyében.

Első helyezett lett a Melinda Park Nyugdíjasklub, második a Széktói Nyugiklub, és a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a Pedagógus Nyugdíjasklub 2. csapata állhatott fel.

A Nyugdíjasok Országos Szövetsége is támogatást nyújtott a rendezvény megvalósulásához.

A következő Mozdulj! sporteseményt novemberben rendezi a szövetség a Kecskeméti Fürdőben.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.