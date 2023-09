Az állatbarát közösségi központot kedden délután mutatták be a sajtónak. Az eseményen részt vett Nyirati Klára polgármester, Széll Péter és Hajdú Miklós alpolgármesterek.

Kübler Anikó, a Jeromos Állatmentő és Természetvédő Egyesület elnöke köszönetét fejezte ki az állatbarát közösségi tér létrehozásáért, ahol a jövőben igényes körülmények között találkozhatnak a gazdijelöltek a kutyusokkal. A pályázatból egy teraszt is sikerült kivitelezni, ahol szintén fogadhatják majd a látogatókat.

– A már meglévő ingatlan két helyiségét egybenyitottuk, kicsempéztük és így fertőtleníthető lett. Ezzel egy nagyobb teret hoztunk létre. Sokkal igényesebb, élhetőbb, tisztán tartható. Itt találkozhatnak a gazdijelöltek a kutyusokkal, tarthatunk előadásokat, családi napot, nyílt napot. Beszélgethetünk az érdeklődőkkel, a jövendőbeli gazdikkal a felelős állattartásról, de erre a helyre gyógyulandó kutyákat vagy idősebb ebeket is kitehetünk, vagy akár kiskutyákat, akiket szobatisztaságra szoktatunk. Többféleképpen tudjuk hasznosítani. Ezen kívül napelem is felkerült a tetőre. A pályázatból egy kinti teraszt is sikerült kivitelezni, ahol szintén fogadhatjuk majd a látogatókat. Ez egy kis elszeparált rész, ami alkalmas arra, hogy az érdeklődők találkozzanak a kutyákkal és velünk, segítőkkel is, hogy tudjunk szót váltani – mondta hírportálunknak Kübler Anikó, a Jeromos Egyesület elnöke.