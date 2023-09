Fontos, hogy a gazdi felkészülten lássa el kutyáját a tartás körülményei, a táplálás és a képzés terén, és az is elengedhetetlen, hogy jól szocializált legyen a kutya. − A kulturált kutyatartás ott kezdődhet, hogy ha elviszem sétálni a kedvencemet, akkor zacskót viszek magammal, hogy összeszedjem amit kipottyantott, egészen odáig, hogy hogyan érthetem meg a kutyám jeleit, hogyan motiválhatom őt, és mi az a képzés, amire kutyának és gazdának is szüksége van − mondta Lovász Attila, hozzátéve, hogy ha valaki a kutyatartás mellett dönt, mérlegelje azt, hogy az ő személyiségéhez milyen temperamentumú kutya illik, mire szeretné használni az ebet és naponta mennyi időt tud vagy akar foglalkozni vele.

A pikniken számos kutyafajta képviseltette magát, a vadászkutyától a munkakutyán át az ölebekig. Különleges példányok is akadtak, noha tudjuk, hogy minden gazdának a maga kutyája a legkülönlegesebb. Ilyen izgalmas eb volt Zora, a négy éves bullmasztiff, aki az engedelmességi versenyszámokban jeleskedik, amikben eredendően a border collie-k tarolnak. Gazdája, Végh Sándor elmondta, hogy az elrettentő külsejű, ám roppant barátságos kutya nyugodt vérmérséklete miatt alkalmas erre a versenyszámra. Ugyan nem olyan gyors, mint a pásztorkutyák, de nagyon pontosan hajtja végre a parancsokat. Sándor hangsúlyozta, hogy hiába zord a kutya külseje, családbarát jószág, aki a gyerekek mellé is ideális, mert magas a fájdalomküszöbe és jól bírja, ha a kicsik játékból nyúzzák. Más kutyákkal is kiválóan kijön, és ha konfliktus adódna, akkor sem elsősorban a fogaival tenne rendet, hanem a testi erejét használná, mert erre tenyésztették ki a fajtát évszázadokkal ezelőtt Angliában. Ott az urak étkét védte a tolvajok ellen, úgy, hogy utánuk szaladt és nem széttépte, csak megfogta őket, míg nyakukra ért az igazságszolgáltatás.

