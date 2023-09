Fesztivál 1 órája

A kacsákat ünnepelték Móricgáton – galériával

„Kacsaköz” nevet is kaphatta volna szombaton a mórcigáti kultúrház előtti útszakasz, ahol harmincegy főzőcsapat indult az első alkalommal meghirdetett kacsafesztiválon. A víziszárnyasok sok család életet meghatározzák a homokhátsági kis faluban, ahol öt baromfivágóhíd is üzemel. A fesztivál keretében futóversenyt is rendeztek az idén elhunyt polgármester, Csontos Máté emlékére.

Tapodi Kálmán Tapodi Kálmán

A faluban sok éves múltja a kacsatartásnak és feldolgozásnak Fotó: Tapodi Kálmán

Már kora délelőtt ínycsiklandozó illatok lengték be az alkalmi főzőteret, de aki „bio szürke bio boka” pörköltet rotyogtatott a bográcsban, mint például a Fricska Zsolt, annak időben tüzet kellett gyújtania. A marhalábszár pörkölttel természetesen az egyéb kategóriában indult a jászszentlászlói húsfőző. Pacal, savanyú máj, kecske- és kakaspörkölt is készült és perszetöbb helyen „titkos receptek” alapján sütötték-főzték a kacsákat. A legmesszebbről az erdélyi testvérfaluból, Gyergyószárhegyről érkeztek a barátok, de ott voltak a vajdasági Bogaras és Kiskunlacháza képviselői is. – Az idén első alkalommal, de reményeink szerint, hagyományőrző szándékkal indítjuk útjára a kacsafesztivált. Eddig településünk egyik legnagyobb rendezvénye az augusztus 20-án tartott falunap volt. A megváltozott sajnálatos helyzet miatt döntött úgy Móricgát képviselő-testülete, hogy kacsafesztivált tart helyette, amely hűen tükrözi falunk arculatát. Ezért gondoltuk úgy, hogy legyen egy nap a falunk életében, amikor ezeket a szárnyasokat ünnepeljük – fogalmazott köszöntőjében Tóth Antal alpolgármester, aki hozzátette: Móricgáton sok éves múltja a kacsatartásnak és feldolgozásnak. – Nagyon sok család megélhetését biztosítja ez az ágazat. Sajnos a madárinfluenza az utóbbi pár évben nagyon megnehezítette életünket. Reméjük, hogy a jövőben elkerült minket! – bizakodott Tóth Antal, aki örömmel számolt be arról is, hogy nagyon sokan elfogadták a meghívásukat és a harmincegy csapat részvétele igen megtisztelő számukra. Danguly Ervin gyergyószárhegyi polgármester elmondta: örömmel tettek eleget a meghívásnak, és Csontos Máté halála után is fontos tartják a kapcsolatok fenntartását, hogy szerves részei legyenek a közös programoknak. – Móricgáton aranyos közösség él, akiket nagyon szeretünk és közeli a kapcsolatunk, amit szeretnénk továbbra is tartani – nyilatkozta az erdélyi település vezetője.

A kacsákat ünnepelték Móricgáton Fotók: Tapodi Kálmán

Főzésben és futásban is versenyeztek A zsűrit igen nehéz feladat elé állították a főzőcsapatok, akik közül a kacsás ételek versenyét Csontos Csaba nyerte, aki lecsós májat készítettet. Az egyéb ételeket kategóriájában a „Kati csapat” slambuca érdemelte ki az első helyet. Habár, mint az a hasonló versenyeken lenni szokott, nem a helyezéseken volt a hangsúly, hanem a barátságok erősítésén. Csontos Máté néhai polgármester emlékére, terepfutásban is lehetett versenyezni 5-, illetve 10 kilométeres távon. Több mint ötvenen vállakoztak a távok megtételére, közöttük Dr. Répás József, Kiskunlacháza polgármestere és a testvértelepülés jegyzője, dr. Soós Zsoltné. Móricgátot, illetve a térséget egykoron lacháziak népesítették be és a város posztumusz díszpolgári címet adományozott Csontos Máténak. A jegyzőnő a polgármester végül a 3., illetve a 4. helyen értek célba a hosszabb távon. A 10 kilométeres futás első helyezettje Bense Marcell lett. Az 5 kilométeres távon Török Norbert győzött.

Ezek is érdekelhetik