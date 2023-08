A Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ CHILLZONE a Noszyban néven szervez ingyenes szabadtéri koncertsorozat helyi fellépőkkel. A három napon át tartó élőzenés promramsorozatot a Vasovski Live koncertje indította.

DJ-szett hangszerekkel, ez a Vasovski Live. Mr. Vasovski DJ-szettjét Herold Péter szaxofonnal, Ferencz Péter (Peet Project) hegedűvel színesíti. Sokéves barátság és munka köti össze a srácokat. A kecskeméti születésű Vasovski Norbert célja mindig az volt, hogy valami többet, különlegesebbet tudjon adni a fellépései során – olvasható az esemény leírásában.

Sok érdeklődő látogatott ki a koncertre

Fotó: Orosz Fanni Flóra

A koncertre érkezők sörpadokon, babzsákokon élvezhették a remixeket, amik az elmúlt 40 év legnagyobb slágereit, kedvenceit dolgozzák fel, illetve saját szerzemények is helyet kapnak a nem mindennapi szettben. A koncert legelején a formáció frontembere megszólította közönségét, és táncra buzdította a zenekedvelőket. Hangulatos fények, kellemes és közkedvelt dallamok, ez jellemezte a Vasútkertet csütörtök este.

A koncertsorozat pénteken és szombaton is folytatódik, ahol további fellépőként szerepel még Döme the mask, Korbiuszi Csomó, Hajdu Erik és Bíró Csongor Vitéz is.