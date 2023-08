A negyedik alkalommal megrendezett jótékonysági eseményen huszonöt csapat vett részt, bográcsaikban több mint ezer liter halászlé rotyogott. Készült bajai, szegedi, de még korhely halászlé is. Volt, aki harcsapaprikást főzött, és a haltepertő sem maradhatott ki a kínálatból.

Ismét bebizonyosodott, hogy a félegyháziak nagyon kedvelik a halászlét és az egyéb halételeket. Nagy érdeklődés mellett zajlott ugyanis a negyedik halászléfőző verseny a város szívében, a Kőfaragók terén.

Balla László, alpolgármester, az esemény házigazdája érdeklődésünkre elmondta, nem akarnak versenyezni sem a bajai, sem más halászléfőző versenyekkel. Ugyanakkor nem titkolt céljuk a halételek népszerűsítése. Hazánkban ugyanis még mindig nagyon ritkán kerül hal a családok asztalára, annak ellenére, hogy nagyon egészséges.

A rendezvény célja volt továbbá a félegyházi közösség összekovácsolása, az, hogy alkalmat teremtsenek a találkozásra, a beszélgetésre, és a szórakozásra.

Az alpolgármester azt is elmondta, minden évben jótékony céllal szervezik meg az eseményt. Ezúttal két célt határoztak meg. Továbbra is támogatják azt a közlekedésbiztonsági tábort, amelyet idén második alkalommal szerveznek meg Berki Fanni emlékére. A 14 éves kislány tavaly tragikus közlekedési balesetben hunyt el. A közlekedésbiztonsági tábor szülei kezdeményezésére indult el tavaly. Az idei halászléfőző versenyen Fanni édesapja, Berki Zoltán ezer adag halászlevet készített jótékony céllal. A halászlé mellé túrós csusza is készült Illés Gyulának köszönhetően. A zsűri elnöke 40 kilogramm tésztából, 30 kilogramm túróból és ugyanennyi tejfölből készítette el a közkedvelt ételt.

A ételek eladásából befolyt bevételt a hétfőn kezdődő táborra fordítják. A tábor célja, hogy felkészítsék a 10-12 éves korú gyerekeket az iskolakezdésre, arra, hogy a megnövekedett gépjárműforgalomban biztonsággal, önállóan tudjanak közlekedni – részletezte Balla László. Hozzátette, a rendezvény bevételéből szeretnék a 12 éve ágyban fekvő Serfőző Jocika gyógykezelését is támogatni.