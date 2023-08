A közösségi ház színpadára állt a Csólyospálosi Hagyományőrző Kórus, a jászszentlászlói Hangász Citera Együttes, a Szekeres Kamilla Apollónia vezette Majsai Dalárda és a Csólyospálosi Tamburás Együttes. A Mayossa Hagyományőrző Egyesület néptáncosai pedig ezúttal is sikert arattak bemutatójukkal. A sütögetést a kánikulában is vállaló asszonyok pedig gondoskodtak arról, hogy mindenkinek jusson a helyi értékké nyilvánított kígyósi krumplis pogácsából.

A tizenötödik alkalommal megszervezett falunap keretében, immár hetedik kígyóspusztai találkozójukra gyűltek a betyárhagyományok éltetői, akik bemutatókkal, csínytevésekkel és „betyár olimpiával” is színesítették a programokat. A leghíresebb alföldi betyár, Rózsa Sándor egykori vonatrablási kísérletét is felelevenítették és ezúttal is „megtámadták” a Kígyósra érkező városnéző kisvonatot. Természetesen senkinek sem esett bántódása az ostorpattogtatással kísért akcióban, amit a „kifosztott” utasok is jókedvűen fogadtak.

