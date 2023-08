„Már az is felháborító, ha ezt csak úgy, brahiból csinálja valaki, hisz ez a kukkolás jogszabályellenes. Ráadásul akár zuhanyzás közben is nézheti a másikat. Ha ez fordul elő, akkor egy beteg emberről lehet szó. Az is elképzelhető azonban, hogy valaki így akarja kikutatni, hogy mi van a házunkban, és érdemes-e oda betörli, azt kirabolni. Mivel a drónt vezénylő ember szabálytalanságot, sőt akár bűncselekményt követ el, így javaslom, hogy aki ezt tapasztalja, az jelezze a rendőrségen. Mindezek mellett javaslom élesíteni a drón elleni csúzlikat, és mindent, amivel hatástalanítható az ablakon át kukkoló” – áll a bejegyzésében.