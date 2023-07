A lajosmizsei képviselő-testület döntése alapján a 2021–27-es európai uniós fejlesztési ciklus egyik fontos projekteleme Lajosmizsén a régi városháza és helytörténeti gyűjtemény fejlesztése. A hajdani, helytörténeti krónikákban gyakran említett Földeáki Csárda épülete ez, ahol jelenleg is található a város helytörténeti gyűjteménye, amit a Helytörténeti és Kulturális Egyesület ajánlott fel tavaly a városnak és a Művelődési Ház és Könyvtár gondozásban áll. Azonban az épület csak a 90-es évek elején, akkor még polgármesteri hivatalként esett át jelentősebb felújításon, 2003-ban pedig kisebb restaurációt végeztek rajta, amikor az önkormányzat az új Városházába költözött. Éppen ezért szeretnék a régi városházát rangjához méltó állapotba hozni – mondta Basky András polgármester. Ehhez két, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz keretében pályázatot is benyújtottak. Az összesen csaknem 300 millió forintos leendő forrás az épület teljeskörű energetikai korszerűsítését, valamint egy turisztikai pont kialakítását szolgálja – mondta a polgármester.

Horváth Sándor, a pályázatok koordinátora beszélt a tervezett beruházás részleteiről. Az önkormányzat tavaly februárban pályázatot adott be a régi városháza energetikai korszerűsítésére. Ez a külső hőszigetelést, födém szigetelést, nyílászárócserét, új fűtési rendszer kiépítését és napelemek telepítését célozza. Emellett részleges akdálymentesítést alakítanak ki, és a főfalak vízszigetelését is megoldják. Idén márciusban nyert a pályázat, így erre mintegy 96,5 millió forint forrás áll rendelkezésre és jelenleg a kiviteli tervek előkészítése zajlik. Horváth Sándor hozzátette: az energetikai korszerűsítés csak részben oldaná meg a helyi védettség alatt álló épület hasznosíthatóságát, ami a Pusztatemplom után a legrégebbi épület Lajosmizsén.

– A helyi védettség státusa kijelöli, hogy milyen irányban indulhattunk el a régi városháza hasznosítása érdekében. Helyi és térségi turizmusfejlesztés című TOP Plusz pályázatban találtuk meg a legjobb lehetőséget, mely forrásból turisztikai szolgáltató pontot alakíthatunk ki az épületből, visszaadva a hajdani Földeáki Vendéglő rangját

– fogalmazott Horváth Sándor, hozzátéve: az épületben található a több mint ezer darabos helytörténeti gyűjtemény és dr. Csire Géza cserépedény-gyűjteménye is, melyek a felújítással méltó helyre kerülhetnek.

A mintegy 200 millió forintos turisztikai pályázatot már benyújtották. Amennyiben pozitív elbírálást kap, és rendelkezésre áll a forrás, az energetikai korszerűsítéssel szinkronban teljesen megújulnak a belső terek is. Az épület Mizsei utcai szárnyában újrarendezik a helytörténeti kiállítást, és darabjaiból rendszeresen tematikus tárlatokat szerveznek. A kiállítótérben interaktív kiállítási eszközök is helyet kapnának. Ugyancsak ebben a szárnyban látványraktárat alakítanak ki a cserépedény gyűjteménynek.

Az új városháza felőli szárnyban kapna helyet a turisztikai pont. Ez többfunkciós közösségi tér lesz, ahol filmvetítésre, kiállítások megrendezésére, kézműves foglalkozásokra is lehetőség nyílik. Két kisebb irodából kialakítanának egy aulát, a főbejárat az új városháza felőli bejárat lenne. Az Iskola-tó felől új, akadálymentesített bejáratot is létesítenének. Az aulában mosdóhasználatot biztosítanának a tóra kilátogatóknak és egy büfé is működne a vendégtérben.

Horváth Sándor elmondta: a helyi legendárium azt tartja, hogy a csárda alatt volt egy pince, ahová a betyárokat zárták. A nagyobbik pincében ennek vannak is nyomai. Ezt a legendát szeretnék életre kelteni a betyárok világára kialakított, teljesen egyedi szabadulószobával.

Horváth Sándor hangsúlyozta, hogy a leendő megvalósítás sokoldalú szakmai összefogás eredménye. A projekt kidolgozásában szakmai partner, majdani üzemeltető Művelődési Ház és Könyvtár, ezen belül kiemelte Ober Roland vezető, Dudás Klára könyvtárvezető és Király Zsuzsanna helytörténeti könyvtáros és a Kultúrapártoló Alapítvány kuratóriumi elnöke szerepét. Prof. dr. Kürti László Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület elnöke, Jászberényi Jász Múzeum és a lajosmizsei Tanyamúzeum is értékes szakmai segítséget nyújt a megvalósításban, csakúgy, mint a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat és a Kecskeméti Katona József Múzeum.

A turisztikai pont legkésőbb 2026-ban nyithat meg.