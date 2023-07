Mint az államfő korábbi posztjából kiderül: „Magyarország évek óta komoly segítséget nyújt iskolák, kórházak fejlesztésében és a fenntartható vízgazdálkodás megteremtésében a tragikus közelmúlttal rendelkező Ruandának, ahol először jár magyar államfő. Ruanda fővárosában, Kigaliban lesz az a nemzetközi konferencia is, ahol más államfőkkel együtt a nők helyzetének erősítéséért szólalok fel. A régióban élő magyarokkal is találkozom, és magyar emlékhelyeket is felkeresek majd.”

Forrás: Novák Katalin Facebook-oldala

Novák Katalin eljutott a kiskunhalasi származású Gyöngyi Krisztián emlékhelyéhez. Krisztián orrszarvú-specialistaként tanította a helyi vadőröket és ott érte a végzetes találkozás egy általa jól ismert, sebesült hím orrszarvúval. Az államfóvel együtt járt az emlékhelyen a kiskunmajsai Bedő Orsolya, Krisztián özvegye. A köztársasági elnök így számolt be minderről közösségi oldalán. „Az, hogy Ruandában élnek még rinocéroszok, nagyrészt egy magyarnak, a helyiek által is tisztelt Gyöngyi Krisztiánnak köszönhető. Az elhivatott, de tragikus körülmények között elhunyt magyar ökológus élete és munkássága előtt hajtottunk fejet özvegye, Bedő Orsolya, valamint az általa kiképzett vadőrök társaságában.”