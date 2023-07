Egész életét a gyógyításnak szentelte. 2003 óta nyugdíjasként látta el körzetét, egészen napjainkig. Az utóbbi hónapokban megromlott egészségi állapotából is felépülést remélve tervezte a folytatást. A rendszerváltást követően, önkormányzati képviselőként is meghatározó munkát végzett, a lakosság háromszor is újraválasztotta. Évtizedeken át sportolt a tázlári öregfiúk focicsapatban, tagja volt a Soltvadkerti Kossuth Vadásztársaságnak és Horgászegyesületnek is. A város 2016-ban Soltvadkert Városért kitüntetéssel ismerte el munkáját, 2017-ben a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat dr. Schwarcz Lászlót Bács-Kiskun Megye Egészségügyéért díjban részesítette.