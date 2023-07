Az épület nyílászáróinak a cseréje napok óta tart. A helytörténeti szempontból is fontos épület nem csak gépészeti, hanem esztétikai megújuláson is átesik a fejlesztéssel. Időközben a művelődési ház tetőszigetelése is készül, új vízhatlan réteg került a hőszigetelés után. A hivatal pince szigetelése is a végéhez közeledik.