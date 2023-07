A félegyházi suska kör alapítója Bajáki Imre elmondta, mindig is szeretett volna valami olyasmit tenni, ami a köz javát szolgálja. A környezetében nagyon sok olyan embert ismer, akik rászorulók, kevés pénzéből élnek, a körben viszont úgy juthatnak hozzá sok mindenhez, ami nem kerül pénzbe. Fontos szempont volt Imre számára egy jó közösség létrehozása is. Úgy látja, hogy a mai elhidegült társadalomban nagyon nagy érték közösséghez tartozni. Olyan közösséghez, ahol a tagok bíznak egymásban. A suska kör ugyanis a bizalomra épül. Bízunk egymásban, és magunkban is. Abban, hogy tudunk egy közösségnek értéket adni. Adhatunk kézzel fogható dolgokat, vagy éppen az időnket egy magányos embernek – részletezte a kör vezetője.

Bajáki Imrétől megtudtuk, a suska egy infláció és kamatmentes pénzhelyettesítő eszköz. A suskakör pedig egy cserekör, melynek a tagjai ezt a pénzhelyettesítőt használják egymás között a különféle cseréik során. A pénzhelyettesítőre azért van szükség, mert általánosságban elmondhatjuk, hogy a pénzből soha nincs elég. Ha az embernek a pénzén kívül van pénzhelyettesítője is, akkor több lehetősége van, mintha csak pénze lenne. Körön belül különféle értékek tudnak gazdát cserélni pénzmozgás nélkül – összegezte röviden a kör vezetője.

Hozzátette, a csere során mindennek az értékét átszámítják suskára. A suska alapértékét az adja meg, hogy egy órányi átlagos munkavégzés 60 suskát ér.

Ez soha nem változik. Fontos kihangsúlyozni, hogy ez az átlagos munkavégzésre vonatkozik, ami nem igényel komolyabb szakértelmet, átlagos körülmények között, átlagos eszközökkel elvégezhető. Például elviszem valakinek az ebédjét, ez a munka annyi suskát ér amennyi időbe telik. Ha szakértelmet igényel, vagy nem átlagos körülmények között kell elvégezni a munkát, mint például egy veszélyes fa kivágása, akkor meg lehet állapodni nagyobb összegben is. Az érték kölcsönös megállapodás tárgya, de mindenképp törekedni kell a korrekt ajánlatra, amivel mindkét fél jól jár – érvelt Bajáki Imre.

Megtudtuk azt is, hogy a kiskunfélegyházi suska körnek jelenleg mintegy harminc tagja van. Ám minél szélesebbé bővül a kör, annál szélesebb lesz a kínálat és kereslet is. Bármi gazdát cserélhet a tagok között, a legkedveltebbek az ehető-iható dolgok. Így például szilva cserélt gazdát saját készítésű kenyérre, szörpre, lekvárral, de gyakori a használt ruhák, cipők és könyvek cseréje is.

A cserealapú kezdeményezés Franciaországból indult 1998-ban, hazánkban 2008 óta működnek suska körök.

A suska alapértéke minden suskakörben egyforma. Nagy előnye, hogy a "fizetés" kamat nélkül halasztható, ilyenkor az úgynevezett suska füzetben tüntetik fel a felek, hogy ezek a cserék korrekt módon halaszthatók legyenek időben és térben is.

A kiskunfélegyházi suska kör tagjai minden hónap első péntekjén a Darvas tér 1. szám alatti közösségi teremben találkoznak. A következő találkozó augusztus 4-én lesz. Ilyenkor suska piacot is tartanak, melynek során jókat beszélgetnek. Az értékek cseréje közben ugyanis jó közösség is kovácsolódik. Ezekre az alkalmakra nem csak a meglévő tagokat várják, hanem az új érdeklődőket is. A suska körnek azonban csak magánszemély lehet tagja. Itt lehet hozzájutni a suska füzethez is, ami névre szóló és sorszámozott. Ezen kívül természetesen tagok külön is felvehetik egymással a kapcsolatot, a cseréhez ugyanis személyesen is találkozni kell, ami szintén az emberi kapcsolatokat erősíti.

A kiskunfélegyházi suska kör jelképe a bőségszaru, kifejezve azt, hogy rajtunk múlik a bőség megteremtése, széleskörű együttműködéssel ez is lehetséges

– vallja az alapító, Bajáki Imre.