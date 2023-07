A Magyar Gyermekmentő Alapítvány július végén tette elérhetővé a "Gyermek Elsősegély" applikációt, aminek segítségével számos olyan praktikát megtanulhatunk, ami egy-egy vészhelyzet esetén rengeteget segíthet a betegnek, legalábbis addig, amíg a mentő megérkezik a helyszínre.

Az applikáció ingyenesen letölthető az okostelefonokra, így mondhatni a zsebükben hordhatjuk a gyermekmentőt. Minden vészhelyzetre kattintva egy tíz másodperces videó mutatja be, hogyan lehet hatékonyan segíteni a betegen, illetve a tünetek alapján kiválaszthatjuk a segítségnyújtást. Ezenkívül arról is tartanak útmutatást, hogy milyen esetekben szükséges mentőt hívni, de arról is tájékoztatnak, hogy az egyes balesetek milyen megelőzési módszerekkel kerülhetők el.

Az alkalmazást részletes leírásban mutatják be, és kiemelték, hogy szakorvosaik az aktuális nemzetközi szakmai ajánlások alapján úgy készítették el a tartalmakat, hogy az egészségügyi vészhelyzetben a felhasználók a lehető leggyorsabbak megtalálják a hasznos teendőket. Továbbá hangsúlyozták, hogy az alkalmazás nem helyettesítheti az elsősegélynyújtó tanfolyamokat, ez inkább csak kiegészítés.

A Magyar Gyermekmentő Alapítvány applikációja a Kulturális- és Innovációs Minisztérium támogatásával jöhetett létre.