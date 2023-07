Kiskunsági Nemzeti Park 1 órája

Batlafiókákat is gyűrűztek a Fehér-tavon a Kiskunsági Nemzeti Park szakemberei

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei idén is elvégezték a gémtelep fiókáinak gyűrűzését a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben elhelyezkedő szegedi Fehér-tavon. A még röpképtelen fiókák befogásában ezúttal a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Ifjúsági Tagozatának tagjai is segítettek. Egyedi jelölést kapott három batlafióka is – számoltak be minderről a knp.hu oldalon.

Tapodi Kálmán Tapodi Kálmán

A batlafiókák kissé hajlott csőrén fekete és hússzínű sávok váltják egymást Fotó: Puskás József

– A gyűrűzések során 15 kanalasgém, 6 nagy kócsag, 1 vörös gém, 10 bakcsó, 7 pásztorgém, 7 üstökösgém, 9 kis kócsag kapott egyedi jelölést. Kollégáink a telepen rendszeresen mozgó öreg madarak alapján keresték a batlát is, ennek a fajnak a fészkét óriási szerencsével sikerült megtalálni, és a fészekben lapuló három fióka gyűrűzését is elvégezni. A batlafiókák különleges megjelenésűek: kissé hajlott csőrükön fekete és hússzínű sávok váltják egymást, ez a sávos csőrminta a Pompom című mesében szereplő Radírpókra emlékeztet némileg a megjelenését tekintve. A batlafiókák megtalálásával bizonyítottá vált egyben az is, hogy ez a hazánkban ritka faj fészkel a szegedi Fehér-tavon. A másik különlegességnek számító madár a pásztorgém volt. Ez a kis termetű gém a nevét onnan kapta, hogy gyakran követi a legelő bivalyokat, szarvasmarhákat táplálkozás közben, és az általuk felriasztott gyíkokat, sáskákat szedegeti össze. Magyarországon új fészkelő faunaelem, amely 2013-ban telepedett meg először, a Fehér-tavon pedig 2017-ben bizonyították a fészkelését első ízben – írta beszámolójában dr. Pigniczki Csaba természetvédelmi őrkerület-vezető. A gyűrűzések során a legtöbb madár az egyedi számozást viselő fémgyűrű mellett kapott nagy méretű színes gyűrűt is, amely lehetővé teszi az adott egyed távolról történő beazonosítását. A jelölések számos információt szolgáltatnak a madarak területhűségéről és a vonulásáról. A kapott megfigyelési vagy kézrekerülési adatok nélkülözhetetlenek a fajvédelmi törekvések érdembeli megvalósításához. Mint azt Pigniczki Csaba közölte: általánosságban elmondható, hogy a színes gyűrűs megfigyelések eddig a kanalasgémeknél működtek a leghatékonyabban. A Fehér-tavon a korábbi években jelölt madarak elsősorban Olaszországban és Tunéziában bukkantak fel, de az egyik itteni madarat Szudánban észlelték, vagyis ez a példány átkelt a Szaharán. Remélhetőleg a mostani gyűrűzések is sok értékes adattal gazdagítják a gémekről és íbiszfélékről alkotott képünket.

