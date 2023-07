Múltidéző 10 perce

Az Úri kaszinó már csak emlék Kecskeméten

Sokan a Kecskeméten élők közül se tudják, de 112 évvel ezelőtt Úri kaszinó is épült a hírös városban. Az épület ma is megcsodálható, bár a legtöbben úgy sétálnak el mellette, hogy nem is tudnak róla, ott egykoron kaszinó, az elit társaság klubja működött.

Sebestyén Hajnalka Sebestyén Hajnalka

Az Úri kaszinó az épület sarkán kapott helyet Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka

A Rákóczi út az elmúlt évtizedben nagyszabású átalakuláson esett át, új formát öltött. A kedvelt vendéglátóhelyek mellett sokan szívesen üldögélnek a fák alatt található padokon. Ha szeretnénk Kecskemét egyik leghíresebb utcájának történetét megismerni, több mint száz évvel korábbra kell visszatekintenünk. Időutazásunk során a kezdeti építkezések kapcsán részletesen is bemutatjuk a Városi Úri Kaszinót, illetve a Gazdasági Egyesület Székházát. Rákóczi út a 20. század elején

Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka Nosztalgiázáshoz a Petőfi Népe régi mellékletében, a Grátiszban megjelent múltidéző írásunkat vettük alapul. A kort megidéző régi képeslapok Sebestyén Imre képeslapgyűjtő hagyatékából származnak. A csodálatos, korabeli képeslapokon tökéletesen látszik, hogyan is festett a Rákóczi út a 20. század elején. A századelő legszebb épületei is ebben az utcában épültek fel. A Rákóczi út kialakítása Kada Elek, akkori polgármester nevéhez köthető. Szorgalmazta Kecskemétnek a szőlő- és gyümölcstermesztés fellendülésén alapuló, agrárvárosok sorában való kiemelkedési törekvéseit. Ennek jegyében alakították ki a Rákóczi utat. Mivel a város főterén lévő piacra is sokan ezen az úton igyekeztek a vasútállomás felől, a forgalom növekedése igényelte a nagyobb áteresztőképességű út kialakítását. Elkészítették a szabályozási tervet, a Temető-Nagy utca és a Temető-Kis utca közötti területet a város kártérítés mellett kisajátította és megvalósította a Sugárutat, azaz a mai Rákóczi utat. Székelyné Kőrösi Ilona Kecskemét történetét bemutató könyvéből az építkezés részletei is megismerhetők. Eszerint Kada szervezte a 42 méter szélességű és 520 méter hosszúságú modern sugárút nyomvonalának szanálását. 1903-ra lebontatta az ekkorra már lezárt, városszéli temetők felé vezető egykori Temető-Kis utca és a Temető-Nagy utca által közrefogott negyven lakóházat. Ezt követően Kada szervezőmunkájának eredményeként megindult az út két oldalának beépítése, ösztönzésként adókedvezményeket nyújtottak, valamint a téglát önköltséges áron, 10-15 éves törlesztésre adták, a telekárakra pedig részletfizetési lehetőséget biztosítottak. Ezen az 1900-as évek eleji képen jól látszik az üres telek a Cifrapalota és Igazságügyi Palota között, ahová végül megépült az Úri kaszinó

Fotó: Sebestyén Imre hagyatéka A Rákóczi út legelején 1902-ben épült fel az országszerte ismert, gyönyörű Cifrapalota, 1904-re az Igazságügyi Palota, majd annak megépítése után egymást követték szomszédságukban az építkezések. A két épület között 1909-ben készült el az egykori Városi Úri Kaszinó és a Gazdasági Egyesület Székháza. A sarokházat a dús formakincsekkel a Jánszky Béla és Szivessy Tibor páros alkotta meg. A kaszinó a zárt körű klubok, az arisztokraták, a középbirtokosok és hivatalnokok elit csoportjának találkozási és szórakozási központja lett. Korabeli írásokból az is kiderül, hogy a helyi Casino Egyesület a főtéri piactér szabályozása miatt költözni kényszerült a várostól bérelt épületből. Az egyesület 1909-ben határozta el, hogy a még túlnyomórészt beépítetlen Rákóczi úton építi fel új kaszinóját. Hozzájuk hasonlóan döntött az 1872-ben, Horváth Döme kezdeményezésére alapított Gazdasági Egyesület is. A két egybekapcsolódó épület kivitelezését végül majdnem egyszerre, 1910 júniusában, illetve szeptemberében kezdték el. Az építkezés bő egy évig tartott: 1911. év végére elkészültek. Az 1911 júliusi földrengés némileg hátráltatta a munkálatokat. A két épület közül a sarkon lévő kaszinó kapott díszesebb megjelenést az 1909-ben alapított Kecskeméti Művészetelep művészeinek jóvoltából, akik közé az építész páros is tartozott. A díszek azonban mára nagyrészt elpusztultak. A művésztelep vezetője, Iványi Grünwald Béla maga is kivette részét a munkából, keze munkáját dicséri kívül-belül is számos dísz.

